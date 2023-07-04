Не может даже сидеть: в Чечне жестоко избили журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова

4 июля неизвестные вооруженные люди жестоко избили журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Они ехали на последнее заседание суда по делу похищенной чеченскими силовиками Заремы Мусаевой, которой сегодня должны вынести приговор. Об этом сообщил глава «Команды против пыток» Сергей Бабинец, который находится сейчас в больнице, куда госпитализировали пострадавших.
Зарема Мусаева, жена бывшего судьи Сайди Янгулбаева, была похищена 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. Ее увезли в Чечню как свидетеля по уголовному делу о мошенничестве. Мусаеву арестовали, обвинив в нападении на чеченского полицейского. 15 июня 2023 года прокурор запросил для Мусаевой пять с половиной лет колонии.
— Оба сильно избиты. Немов сидит в инвалидной коляске, с трудом передвигается. Елена Милашина не может даже сидеть, — рассказал Сергей Бабинец. — Обоих очень сильно избили люди в черных балаклавах, которые угрожали им в том числе огнестрельным оружием. Александра Немова ударили чем-то острым, возможно, ножом, в ногу, ему наложили швы. Обоих били ногами, руками, полипропиленовыми трубами. Припоминали им всю их активность — работы, суды, процессы, на что они ездили. Судя по всему, это явно не бандитское нападение, это нападение за их деятельность.
Бабинец также опубликовал у себя в телеграм-канале фотографию Елены Милашиной. Голова журналистки обрита налысо и обработана зеленкой.
Александр Немов сообщил, что по дороге из аэропорта их машине преградили путь три автомобиля. Вооруженные люди жестоко избили адвоката и журналистку ногами, в том числе по лицу. Также Александр рассказал, что напавшие угрожали их застрелить, приставляли пистолет к голове.
Правозащитники сообщают, что нападавшие, которые избивали журналистку, говорили:
— Вас предупреждали. Уезжайте отсюда и ничего не пишите. По информации «Команды против пыток», сейчас оба находятся в БСМП города Грозного. У обоих множественные ушибы, у Елены Милашиной сломано несколько пальцев рук, она несколько раз теряла сознание.
Милашину и Немова хотел опросить в больнице полицейский, но они отказались от дачи показаний, потому что «не видят в этом пользы». Подробности нападения на журналистку и адвоката выясняют Союз журналистов России и СПЧ. В больницу к Елене Милашиной и Александру Немову приехал уполномоченный по правам человека Чеченской Республики Мансур Солтаев.
Это не первый случай нападения на журналистку. В феврале 2020 года на Милашину и адвоката Марину Дубровину напали на входе в гостиницу «Континент». Они приехали в Грозный на суд по делу Ислама Нуханова.
Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что после сообщений об избиении в Грозном журналистки и адвоката обратилась в СКР.
— Я связалась с нашим уполномоченным по правам человека (в Чечне), попросила сделать все возможное для обеспечения ее безопасности, помочь ей выехать, оказать ей медицинскую помощь, — сказала Москалькова «Интерфаксу».
Также омбудсмен отметила, что Милашину и Немова отвезут на машине «скорой помощи» в Беслан, где их безопасность «будет полностью обеспечена».
Также сенатор Андрей Клишас отметил, что «нападение на журналиста и адвоката в Чечне требуют жесткой реакции правоохранительных органов».