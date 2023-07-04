Не может даже сидеть: в Чечне жестоко избили журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова

— Оба сильно избиты. Немов сидит в инвалидной коляске, с трудом передвигается. Елена Милашина не может даже сидеть, — рассказал Сергей Бабинец. — Обоих очень сильно избили люди в черных балаклавах, которые угрожали им в том числе огнестрельным оружием. Александра Немова ударили чем-то острым, возможно, ножом, в ногу, ему наложили швы. Обоих били ногами, руками, полипропиленовыми трубами. Припоминали им всю их активность — работы, суды, процессы, на что они ездили. Судя по всему, это явно не бандитское нападение, это нападение за их деятельность.

