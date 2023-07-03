В Новосибирске девушку сбила машина на пешеходном переходе у «Сибирского молла» — водитель скрылся

Вечером 3 июля в Новосибирске водитель сбил
— Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем (предположительно, Toyota Caldina серебристого цвета), напротив
В результате аварии пострадала
Ранее в Новосибирске автомобиль сбил
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия
Вечером 3 июля в Новосибирске водитель сбил
— Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем (предположительно, Toyota Caldina серебристого цвета), напротив
В результате аварии пострадала
Ранее в Новосибирске автомобиль сбил
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