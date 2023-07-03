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В Новосибирске девушку сбила машина на пешеходном переходе у «Сибирского молла» — водитель скрылся

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия

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Авария произошла на улице Фрунзе

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Вечером 3 июля в Новосибирске водитель сбил 17-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе. Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, авария произошла на улице Фрунзе. Водитель скрылся с места ДТП.

— Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем (предположительно, Toyota Caldina серебристого цвета), напротив дома 238 по улице Фрунзе (парковка «Сибирского молла») совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу, — пояснили в инспекции.

В результате аварии пострадала 17-летняя девушка. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее в Новосибирске автомобиль сбил 9-летнего мальчика в Ленинском районе. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, ребенка с травмами доставили в больницу.

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