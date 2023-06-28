«Жалоб не поступало»: что известно о водителе «Почты России», который попал в смертельное ДТП в Мошковском районе

В «Почте России» рассказала о своем бывшем сотруднике, который стал участником смертельной аварии в Мошковском районе Новосибирской области. Авария произошла 10 сентября 2022 года.
Родственники погибшего в аварии водителя считают, что виноват в смертельном ДТП сотрудник «Почты России» Иван Бедреев, который управлял «Газелью». При этом следователи пришли к выводу, что виновником стал водитель автомобиля Renault Duster, который погиб после столкновения.
По словам Евгении, дочери погибшего в аварии Александра Балачевцева, она поговорила с жителями села Мотково, которое находится рядом с местом ДТП. Некоторые из них рассказали, что водитель «Газели» часто ездил с высокой скоростью и подрезал другие автомобили.
В пресс-службе «Почты России» на запрос НСГ ответили, что на поведение Бедреева за рулем никто не жаловался:
— Жалобы на манеру вождения Ивана Бедреева руководству почтамта не поступали, — сообщили в компании. — Сотрудник уволился по собственному желанию в апреле 2023 года.
Смертельная авария произошла в сентябре 2022 года. Renault Duster под управлением 65-летнего Александра Балачевцева столкнулся с «Газелью» «Почты России» на грунтовой дороге, после чего обе машины съехали в кювет и перевернулись. Иномарка врезалась в дерево, «Газель» легла на крышу. Почтальон и управлявший «Газелью» шофер были пристегнуты ремнями безопасности и потому не пострадали, водитель иномарки погиб не месте.
Ранее НГС писал о смертельном ДТП, которое произошло под Новосибирском. Водитель Mitsubishi выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой. Он погиб, а его пассажир получил тяжелые травмы.