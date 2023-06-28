«Жалоб не поступало»: что известно о водителе «Почты России», который попал в смертельное ДТП в Мошковском районе

По словам Евгении, дочери погибшего в аварии Александра Балачевцева, она поговорила с жителями села Мотково, которое находится рядом с местом ДТП. Некоторые из них рассказали, что водитель «Газели» часто ездил с высокой скоростью и подрезал другие автомобили.