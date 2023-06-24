Новосибирец в камуфляже ночью трижды врывался в секс-шоп на Гурьевской: его не смог остановить ГБР

В Новосибирский секс-шоп на улице Гурьевской ночью трижды попытался проникнуть мужчина в камуфляже. Об этом сообщает паблик «АСТ-54» 23 июня, в группе размещена и видеозапись в камеры внутреннего наблюдения интим-магазина.
— Мужчина в 2 часа ночи пытался проникнуть внутрь. Продавец вызвала ГБР, после чего хулигана забрали. Далее, в 4 утра ситуация повторилась — вандал снова вернулся, продавец вновь вызвала ГБР, мужчину опять забрали. Тогда в 6 утра хулиган пришёл в третий раз. Он разбил стекло и залез в помещение, — говорится в описании к видео.
Поняв, что ГБР не помогает, женщина вызвала наряд МВД. Автор видео уточнил, что той ночью обошлось без серьезных последствий для всех. Что конкретно интересовало мужчину в секс-шопе, остается загадкой.
В пресс-службе областного главка полиции сообщили, что предоставят комментарий по инциденту в секс-шопе после уточнения информации.
Ранее сибирячка бросила офис и стала продавцом в секс-шопе — она честно рассказала о покупателях.