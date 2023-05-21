«Задорные стоны — часть рабочего процесса»: сибирячка бросила офис и стала продавцом в секс-шопе — она честно рассказала о покупателях

Вирус перемен

Мои хроники пикирующего дизайнера — продавца секс-шопа начались, когда из Китая эхом донесло еще малознакомое слово «коронавирус».



Я работала дизайнером интерфейсов, соцсетей, полиграфии и всего красивого в достаточно известной конторе, и мы плотно зависели от наших китайских поставщиков. Сначала всё схлопнулось в Китае, а потом и в нашем офисе. Увольняли целыми отделами, народ выходил на крыльцо покурить, а потом шел на выход с вещами. Выжившие нервничали, в офисе висело ощущение апокалипсиса.



Я тоже попала под раздачу. «Отступные» немного грели душу, но их было не так уж и много. В первый вечер я дала себе выдохнуть, а потом уже нужно было думать, что делать дальше. Постепенно была набрана база клиентов, с которыми я работала как дизайнер на постоянной основе, но в этот момент накрыло по-настоящему.

