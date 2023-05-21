«Задорные стоны — часть рабочего процесса»: сибирячка бросила офис и стала продавцом в секс-шопе — она честно рассказала о покупателях

В 2020 году сибирячка Анна Морозова неожиданно и не по собственной воле сменила работу. Востребованный дизайнер из-за коронавируса потеряла многих клиентов, начавших экономить, а тут еще подкралось профессиональное выгорание. На глаза попалась вакансия, от которой сложно было отказаться — продавец-консультант в секс-шопе. За следующие два года Анна узнала много нового не только о сексе, но и о новосибирцах. А заодно стала блогером, публикующим зарисовки о буднях магазина, торгующего сексуальными нарядами и фаллоимитаторами.
Вирус перемен
Мои хроники пикирующего дизайнера — продавца секс-шопа начались, когда из Китая эхом донесло еще малознакомое слово «коронавирус».
Я работала дизайнером интерфейсов, соцсетей, полиграфии и всего красивого в достаточно известной конторе, и мы плотно зависели от наших китайских поставщиков. Сначала всё схлопнулось в Китае, а потом и в нашем офисе. Увольняли целыми отделами, народ выходил на крыльцо покурить, а потом шел на выход с вещами. Выжившие нервничали, в офисе висело ощущение апокалипсиса.
Я тоже попала под раздачу. «Отступные» немного грели душу, но их было не так уж и много. В первый вечер я дала себе выдохнуть, а потом уже нужно было думать, что делать дальше. Постепенно была набрана база клиентов, с которыми я работала как дизайнер на постоянной основе, но в этот момент накрыло по-настоящему.
«Коронавирус», — гремело отовсюду. — «Из дома не выходить, всем носить цаки!» Заказчики озадачились и пропали, они тоже не знали, что будет дальше, и экономили на всём.
Я попробовала варить пиво и сыр, но финансовой стабильности даже самые лучшие крафтовые продукты не давали — не с моими объемами производства. В одно прекрасное утро я решила посмотреть свежие вакансии — и увидела, что требуется продавец в секс-шоп. А почему бы и нет? Это было интересно и необычно, тем более что эта сеть секс-шопов определенно внушала уважение.
Но сначала ждало собеседование и обучение сексологии, психологии и секс-товароведению. Я думала, что знаю о сексе много. Выяснилось, что не знаю почти ничего. Большая часть кандидатов отсеивалась еще на этапе собеседования, кто-то не подходил по складу характера, у многих были против семьи — родители или супруги. В процессе обучения многие уходили сами, понимая, что такая работа не для них. Тренинги на обучении с игрой в «работу в зале» давали понимание, как это всё будет происходить на самом деле. Одно занятие, и «у меня бабушка заболела» — один из претендентов на должность продавца-консультанта уже спешно поднимается по лестнице к выходу на моих глазах, чтобы не появиться больше никогда.
Покупатели любви
В секс-шоп забегают очень разные люди — не стоит думать, что это удел одиноких неудачников. Разнообразить свою личную жизнь приходят и пары, и партнеры по отдельности, чтобы сделать другому сюрприз. Покупатели, к которым я отношусь особенно трепетно, — это люди уже в возрасте. Людям старой закалки посещение секс-шопа дается непросто, но очень часто они становятся постоянными покупателями, и отношения становятся даже похожими на дружеские.
Зайдя в магазин впервые, покупатели часто молчаливы и стеснительны. Понять их можно, потому что иногда это серьезный стресс и общее ощущение дискомфорта. Во второй раз они приходят уже смелее, потом уже начинают чувствовать себя уверенно, понимая, что здесь можно спокойно спросить обо всём, что их интересует. И вовсе не обязательно точно знать, что и как называется — для этого мы тут и прикручены, чтобы помочь определиться в выборе. Иногда приходят не с пониманием, что хочется купить, а с описанием запроса. Стоит согласиться, что это не просто — описать самое сокровенное абсолютно незнакомому человеку. Но удивить продавца секс-шопа достаточно сложно, а вот помочь мы точно сможем.
Мужчины, например, чаще всего заглядывают за подарком партнерше или исследовать наш мужской раздел — мастурбаторы. Выбор иногда озадачивает: казалось бы, чего проще, но перед витриной с реалистичными или нереалистичными моделями теряются многие.
— Вот эта, корпусная, вибрирует и стонет, — с энтузиазмом рассказываю я мужчине, не ожидавшему такого поворота. Он сразу сказал, что чувствует себя дискомфортно, но цель была поставлена, и он решил идти до конца.
— Стонет? — почти шепотом переспрашивает он.
— Ну да, к ней и наушники есть, чтобы никто ничего не услышал.
Я включаю игрушку, демонстрируя вибрацию, нажимаю кнопку звука. Есть всё-таки плюсы в работе, когда задорные стоны в помещении — это часть рабочего процесса.
— Эту. Беру, — ошарашенный таким поворотом, но довольный, он уходит, неся в руке пакет с игрушкой.
Иногда вопросы к продавцу секс-шопа ничем не отличаются от вопросов к продавцу любого другого магазина. «Помогите, оно сломалось» — это явление, которое не только к сексу имеет отношение. Однажды зашла девушка. Глядит в экран смартфона, на экране — ее парень в режиме видеосвязи.
— Мне нужно что-нибудь на приложении, — она показывает парню то меня, то игрушки, он с интересом слушает и смотрит.
Игрушек на приложении у нас вагон и маленькая тележка, я показываю их по сериям, переходя ко всё более продвинутым и рассказывая о функционале.
— Нет, вы не поняли. Мне на приложении нужна, — решила на всякий случай уточнить она.
— Ну да, они все на приложении, — озадачиваюсь уже я.
— Не через блютус, а только на приложении. Мне нужно, чтобы партнер издалека управлял.
— Вы подключаете игрушку сначала к своему телефону, а потом передаете ссылку на управление партнеру.
— Так они через мой телефон подключаются? — изумляется девушка. — А у меня есть уже такая, только я ее не подключала, думала, что она не работает.
Вообще клиенты с телефоном — не редкость. Зашла однажды группа, странная по виду: с телефоном бегают, всё на видео снимают. Но по ощущениям опасности нет. Они телефон ко мне разворачивают, типа «помаши ручкой», а оттуда женщина мне машет: глухонемые.
Не понять сложно: первый жест — как таблетку в рот, второй — рукой от локтя вверх из района пониже пояса. Дальше мы танцевали весьма неприличную пантомиму с элементами письма. Таких жестов магазин еще не видел — мы, продавцы, люди сдержанные.
Таблетка для любви
Когда на город внезапно обрушивается жара после затянувшихся холодов, густо перемешанная с чередой праздников, в секс-шопе тоже становится жарко. Внезапно появившиеся из объемных пуховиков формы, в мизерных топиках и миниатюрных шортах, барышни будоражат воображение мужчин. В пятницу с утра мы запасаемся упаковками БАДов и срочно проверяем запасы расфасованных поштучно, потому что это точно будет самый ходовой товар. Средства, кстати, хорошие — главное, под себя подобрать. Душу бодрят и тело, особенно некоторые его части.
Мужчины в основном интересуются мужскими капсулами или шариками, но иногда берут, «чтобы женщине незаметно накапать». Сразу скажу: незаметно накапать можно, а вот эффекта от этого может и не быть, в отличие от вероятных проблем со здоровьем. Дело в том, что все эти средства работают только при наличии заинтересованности партнера, о чем мы предупреждаем сразу.
На смену я люблю приходить заранее. А если уже открыто, то покупатели иногда тоже появляются. Как-то минут за 10 до официального открытия забежали двое мужчин, интересующихся БАДами.
Иногда диалог выглядит так:
— Вчера хорошо отдохнули с друзьями, сегодня вопросы начались. Дайте что-нибудь, чтобы поднять.
Ну вот, на выбор: шарики, капсулы, капли. Но всё нужно подбирать индивидуально.
— А мне что поможет?
Хочется спросить, откуда мне знать, но я молчу: у продавца в секс-шопе множество инструкций.
— Индивидуально всё, нужно подбирать под себя. Есть противопоказания.
— А если у меня они есть, то как?
— Тогда вот эти, у них только индивидуальная непереносимость!
— А у меня может быть эта, непереносимость?
В итоге любитель бурных выходных берет самую турбореактивную капсулу: иногда противопоказания не пугают мужчин перед лицом уже возникшей угрозы хорошему вечеру.
Кому в секс-шопе не рады
Встречаются покупатели, которые ведут себя неадекватно, но это бывает не так уж и часто. Для защиты продавцов от таких людей у нас разработана своя надежная система защиты с четкими инструкциями, что делать.
Почему-то на общем достойном фоне выделялись любители раритетов, которые приходили в магазин за DVD-дисками. Иногда после их визита приходишь в себя достаточно долго.
Одной из легенд нашего секс-шопа был «DVD-шный дед». Он заходил редко, но его появления мы все ожидали с тревогой и паникой. Его визит занимал часа два-три, во время которых он в красках расписывал, зачем ему эти диски и что он под них делает. Все попытки завершить беседу оказывались безрезультатными. От дисков он переходил к фотографиям девушек на коробках товара.
— А это что, фотографии? — он показывал на коробку с наручниками.
— Да, это фотографии.
— И что, настоящих девушек?
— Да, они показывают, что в коробке, и девушки настоящие.
— А продайте мне вот эту коробку. Я ее за любые деньги куплю.
— Это — коробка с наручниками, вы можете купить их и использовать только коробку.
— Наручники мне не нужны, мне только коробка нужна.
После пары часов подобного изматывающего общения сил оставалось только на то, чтобы поплакать в подсобке. Мне лично долгое время при общении с ним помогал вычитанный способ по управлению людьми — как незаметно вывести человека из торгового зала, а затем попрощаться. Но DVD-диски уже отходят в прошлое, стойку с ними убрали. Честно скажу, мы были рады этому событию.
Я уже говорила, что в секс-шопе много правил: визит в наш магазин в первый раз может быть тяжелым стрессом. Во время обучения нас предупреждали, что нужно быть осторожнее с улыбками — кого-то это может задеть. С такими случаями лично я не сталкивалась, под каждого покупателя подстраиваешься индивидуально. Но обычно видно сразу, с кем стоит вести себя предельно серьезно, а с кем можно и посмеяться. Иногда даже собираются «мини-девичники», особенно перед полочкой с духами и феромонами.
Но носить открытую одежду, заигрывать и обсуждать личную жизнь с покупателями, огрызаться и хамить — нельзя никогда. На тот самый вопрос, который часто предлагают задавать покупателям те, кто не знаком с работой продавца в секс-шопе, — «Какого **** [полового органа] вам тут надо?» — на первый раз получишь замечание и штраф, а на второй — увольнение.
Очень неожиданная даже для меня самой смена деятельности от дизайнера к продавцу секс-игрушек меня не перестает вдохновлять и радовать до сих пор: будни секс-шопа — это едва ли не половина моего блога на «Пикабу». В какой-то момент помимо описания рабочих ситуаций я начала делать обзоры на игрушки, честно и немного предвзято. Потому что у всех продавцов есть свои платонические «любимчики», которые приятны дизайном, функционалом или всем вместе. Мы обсуждаем их преимущества и иногда недостатки между собой, когда встречаемся на достаточно часто бывающих в нашей сети обучающих тренингах или форумах для профессионалов adult-индустрии. Признаюсь честно — это одна из самых интересных работ из тех, которые мне встречались. Скучно тут точно не будет.
У работы в секс-шопе есть и другая сторона: НГС публиковал монолог сотрудницы магазина для взрослых в рубрике «Что меня бесит».