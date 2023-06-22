Владелец пропавшего батискафа «Титан» оказался родственником самых богатых пассажиров «Титаника»

New York Times обнаружил связь между владельцем компании OceanGate, запустившей батискаф «Титан» — Стоктоном Рашем, — и погибшими на «Титанике» в 1912 году пассажирами. Жена Стоктона — Венди Раш — является праправнучкой магната розничной торговли Исидора Штрауса, совладельца универмага Macy's, и его жены Иды. Они прожили вместе около 40 лет.
Штраусы считались самыми богатыми людьми на борту «Титаника». Но несмотря на своё положение в обществе, они более чем достойно повели себя во время катастрофы. Морской офицер предложил обоим супругам занять места в шлюпке, муж отказался, желая по чести разделить участь мужчин. Он уступил свое место в шлюпке со словами, что уже прожил и увидел немало. Увидев это, от спасения отказалась и его жена. Не желая садиться в шлюпку без любимого, она осталась на борту со словами: «Я не оставлю мужа. Мы всегда были вместе, вместе и умрем». Ида спасла свою горничную Эллен, отдав ей свое меховое манто и усадив рядом с отплывающими. Позже тело Исидора опознали около канадского города Галифакса, ближайшего населенного пункта от места трагедии, и доставили в Нью-Йорк. Тело Иды так и не нашли.
Венди Раш, урожденная Венди Холлингс Вейл — потомок одной из дочерей Штраусов, Минни. Венди вышла замуж за Стоктона Раша в 1986 году. Она является членом правления благотворительного фонда компании и директором по коммуникациям, за последние два года участвовала в трех экспедициях OceanGate к обломкам «Титаника».
В ближайшие часы на пропавшем батискафе «Титан» могут закончиться запасы воздуха — по данным NBC, это должно произойти в 14:08 мск. Четверо суток с момента погружения истекают утром 22 июня по времени восточного побережья США, а кислорода, по первоначальным данным, на борту хватало на 96 часов. Поисково-спасательная операция, по информации береговой охраны, ведётся в акватории площадью в «два штата Коннектикут» и на глубинах, превышающих четыре километра. В ней участвуют около 10 надводных судов, глубоководных аппаратов и самолетов из США, Канады, Великобритании и Франции.
Туристический аппарат «Титан», принадлежащий американской компании OceanGate Expeditions, пропал во время спуска к обломкам «Титаника» 18 июня. OceanGate Expeditions рекламировала 7-дневные экскурсии с погружением к «Титанику» по цене от 250 тысяч долларов. На борту батискафа находятся основатель компании Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман. Мы показывали, как батискаф выглядит внутри, и рассказывали о том, почему его погружение к «Титанику» было опасным.