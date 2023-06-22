Владелец пропавшего батискафа «Титан» оказался родственником самых богатых пассажиров «Титаника»

Штраусы считались самыми богатыми людьми на борту «Титаника». Но несмотря на своё положение в обществе, они более чем достойно повели себя во время катастрофы. Морской офицер предложил обоим супругам занять места в шлюпке, муж отказался, желая по чести разделить участь мужчин. Он уступил свое место в шлюпке со словами, что уже прожил и увидел немало. Увидев это, от спасения отказалась и его жена. Не желая садиться в шлюпку без любимого, она осталась на борту со словами: «Я не оставлю мужа. Мы всегда были вместе, вместе и умрем». Ида спасла свою горничную Эллен, отдав ей свое меховое манто и усадив рядом с отплывающими. Позже тело Исидора опознали около канадского города Галифакса, ближайшего населенного пункта от места трагедии, и доставили в Нью-Йорк. Тело Иды так и не нашли.