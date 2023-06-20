Посмотрели ролик в интернете: 8-летняя девочка засунула руку в горячий гипс — с пальцев слезла кожа

Спасатели помогли 8-летней девочке, которая получила серьезный ожог, пытаясь сделать слепок руки по инструкции из интернета. Инцидент произошел вчера, 19 июня, около 16:30 на улице Стартовой в Ленинском районе.
— Поступил звонок от женщины с просьбой оказать помощь ее дочке, у которой застряли пальцы правой руки в емкости с гипсом. При этом гипс нагрелся, и девочка получила ожог пальцев, — говорится в сообщении группы «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте».
Когда спасатели приехали, пострадавшая уже справилась с гипсом и вытащила руку. Мать рассказала спасателям, что вместе с ребенком посмотрела в интернете, как сделать слепок руки. После этого они решили сделать так же, но сильно нагрели смесь.
— У девочки слезла кожа с пальцев руки, — отметили спасатели.
Девочку с мамой доставили в больницу.
В конце мая в Новосибирске на улице Мичурина 16-летняя девочка провалилась в решетку, которая закрывает приямок цокольного этажа. На помощь подростку выезжали спасатели МАСС.