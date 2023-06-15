В Новосибирске загорелся трамвай: электротранспорт на линии встал в пробку

В Ленинском районе Новосибирска на перекрестке улиц Блюхера и Котовского в первой половине дня 15 июня загорелся трамвай. Об этом сообщили читатели НГС.
— Перекресток Блюхера и Котовского. Пожарный расчет работает. По словам очевидцев, трамвай чуть не сгорел во время движения. Что там на самом деле случилось — не знаю. Бежала мимо — не каждый день видишь пожарную машину рядом с трамваем, — рассказала НГС читательница Наталья Плотникова.
Также читательница сообщила, что электротранспорт встал в пробку в обоих направлениях.
В ГУ МЧС России по НСО прокомментировали произошедшее и пояснили, что случилось короткое замыкание без горения.
— В Ленинском районе на улице Блюхера, 71в у остановки «Блюхера» произошло короткое замыкание дуги трамвая
Ранее НГС писал, что на Троллейной в Ленинском районе горел трамвай. Тогда пришлось эвакуировать 30 человек.