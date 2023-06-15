В Новосибирске загорелся трамвай: электротранспорт на линии встал в пробку

— В Ленинском районе на улице Блюхера, 71в у остановки «Блюхера» произошло короткое замыкание дуги трамвая № 8 без последующего горения. Эвакуировались 3 человека и водитель, — рассказал корреспонденту НГС начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.