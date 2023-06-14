В Сочи закрывают пляжи и готовят жителей к эвакуации: показываем, как река Мацеста затопила курорт

Ливень обрушился не только на Сочи, но и на Абхазию — там частично затопило республиканскую трассу, вода разрушила асфальт на мосту, движение приостановлено. Люди оказались отрезаны от границы Сочи. Движение на дороге приостановлено. Скопилась огромная пробка перед мостом.