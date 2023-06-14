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Тема дняОпасности новосибирского общежития
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В Сочи закрывают пляжи и готовят жителей к эвакуации: показываем, как река Мацеста затопила курорт

Если дожди не прекратятся, то с гор могут начать сходить селевые потоки

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Так выглядит площадь в Новой Мацесте

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Ранним утром 14 июня жители Сочи проснулись от громких сигналов сирены — так местные власти предупреждали их о том, что курорт затапливает река Мацеста. Из-за сильных дождей уровень воды в ней поднялся до отметки «опасное явление». Вода стала заливать дома и дороги, подтопило автомобили, придомовые территории и несколько зданий.

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Видео: Сочи №1 / t.me

Позже стало известно, что стихия повредила сети газопровода. Как сообщает SOCHI1.RU, в городе уже сформирован выездной оперативный штаб, начались подворовые обходы, службы расчищают автомобильные дороги и пешеходные маршруты от завалов. Мэр города Алексей Копайгородский сообщил, что пляжные территории в Сочи будут закрыты, пока не восстановится хорошая погода, купание сейчас запрещено.

— Для повышения бдительности жителей и их возможной эвакуации из домов, расположенных вдоль русла, были включены сиренно-речевые установки, — цитирует местные власти издание РБК.

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Видео: Sochi.ru

В МЧС отмечают, что социально значимые объекты водой затронуты не были. В ликвидации последствий непогоды задействованы 184 человека и 42 единицы техники.

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Видео: rbc_news / t.me

Также сообщается о пробках на дорогах. Но мы бы не рискнули назвать это пробками.

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Видео: breakingmash / t.me

По последним данным, жертв и пострадавших нет, подтоплены домовладения на шести улицах. Такими увидели свои подъезды сегодня жители некоторых домов Сочи.

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Видео: chpsochi / vk.com

Сочинцев предупредили, что если дожди сохранятся и 14 июня, появится риск схода селей.

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Видео: Сочи №1 / t.me

Ливень обрушился не только на Сочи, но и на Абхазию — там частично затопило республиканскую трассу, вода разрушила асфальт на мосту, движение приостановлено. Люди оказались отрезаны от границы Сочи. Движение на дороге приостановлено. Скопилась огромная пробка перед мостом.

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