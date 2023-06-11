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Пьяный выехал на встречку: подробности ДТП с тремя погибшими в Черепановском районе

У предполагаемого виновника аварии не было водительских прав

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В ДТП погибли два пассажира Honda и пассажир Mazda

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Стали известны подробности аварии, в которой погибли три человека в Черепановском районе. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, предполагаемый виновник ДТП был в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу.

— 30-летний водитель за рулем Honda ехал в сторону поселка Запрудный. Примерно в 15:25 водитель выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Mazda, которым управлял 61-летний мужчина, — пояснили в ведомстве.

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Видео: МВД по НСО

В результате аварии погибли 72-летний и 45-летний пассажиры Honda, а также пассажир Mazda — его личность устанавливается. Водителя Mazda экстренно госпитализировали с травмами.

— По результатам освидетельствования у водителя «Хонды» установлено состояние опьянения — 1,073 мг/л в выдыхаемом воздухе. Также выяснилось, что мужчина не имеет водительских прав, — отметили в ГИБДД по НСО.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, все обстоятельства случившегося происшествия устанавливаются. К расследованию также подключены сотрудники областной прокуратуры.

Ранее в Новосибирской области 19-летний парень сгорел в собственном авто. ЧП произошло утром 10 июня около села Квашнино в Барабинском районе.

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