Винтовку дали родители. СК начал проверку из-за пулевого ранения ребенка в Иркутской области

Следователи СКР начали доследственную проверку по факту травмирования девятилетнего ребенка, в которого случайно выстрелили из пневматической винтовки в Усть-Уде, сообщили порталу «ИрСити» 9 июня в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью». Ее санкции предусматривают максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.
Инцидент произошел 5 июня. Несколько детей играли во дворе и решили пострелять из винтовки, которую им дали родители. Во время игры один из ребят случайно выстрелил в другого. Ребенка доставили в больницу, фельдшер сообщил о случившемся в полицию.
Кроме Следственного комитета свои проверки также начали полиция и прокуратура.
8 июня Ивано-Матренинская детская больница рассказала, что врачи прооперировали второго за две недели маленького пациента с пулевым ранением. Пуля была в шее, но не задела ни крупных сосудов, ни нервов. Раненого ребенка родители привезли в травмпункт. Рентгеновский снимок пациента показал, что пуля находится в боковой поверхности шеи. Лечение, в том числе оперативное, лицевой части головы и шеи проводят челюстно-лицевые хирурги, поэтому ребенка сразу передали в кабинет экстренной стоматологии.
В апреле 2023 года НГС рассказывал, что в Дзержинском районе Новосибирска школьник выстрелил в одноклассника.