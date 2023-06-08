В Новосибирске ищут лысого второклассника в синих штанах — мальчик без вести пропал 7 июня

В Новосибирске волонтеры ищут
— Рост —
Обновлено в 19:12: Салмона нашли живым. Об этом сообщили волонтеры «ЛизаАлерт».
Сегодня сообщалось, что в Калининском районе Новосибирска пропал
Салмон Мирзозода пропал в СНТ «Радуга» в Кировском районе
В Новосибирске волонтеры ищут
— Рост —
Обновлено в 19:12: Салмона нашли живым. Об этом сообщили волонтеры «ЛизаАлерт».
Сегодня сообщалось, что в Калининском районе Новосибирска пропал
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