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В Новосибирске ищут лысого второклассника в синих штанах — мальчик без вести пропал 7 июня

Салмон Мирзозода пропал в СНТ «Радуга» в Кировском районе 7 июня

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Поиски мальчика увенчались успехом

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В Новосибирске волонтеры ищут 8-летнего Салмона Мирзоду, который пропал 7 июня в СНТ «Радуга» в Кировском районе Новосибирска.

— Рост — 110 см, плотное телосложение, подстрижен налысо, карие глаза. Был одет в черную футболку, синие спортивные штаны, белые кроссовки, — перечислили приметы Салмона в отряде «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

Обновлено в 19:12: Салмона нашли живым. Об этом сообщили волонтеры «ЛизаАлерт».

Сегодня сообщалось, что в Калининском районе Новосибирска пропал 23-летний Максим Гальченя. Утром 7 июня молодой человек вышел на прогулку, но домой не вернулся.

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