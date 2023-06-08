«Ожоги рук, туловища и головы»: водителя сгоревшей на левом берегу машины увезли в больницу

Водитель «Лады-Весты», которая загорелась сегодня утром на левом берегу, получил ожоги рук, туловища и головы. Его доставили в ожоговый центр.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, вызов о пожаре поступил в 07:42. Горела «Лада-Веста» на
— Полностью в огне, водитель на месте, получил ожоги рук, туловища, головы, осматривает 03. В багажнике обнаружен газовый баллон, провели охлаждение. Прибытие — 07:52. Локализация — 07:59. Ликвидация открытого горения — 08:00, — сообщили в МЧС.
Водителя госпитализировали в ожоговый центр.
Пожар случился сегодня утром, мы публиковали видео с места.