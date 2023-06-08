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Тема дняВодитель получил ожоги в горящем автомобиле
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«Ожоги рук, туловища и головы»: водителя сгоревшей на левом берегу машины увезли в больницу

Мужчину госпитализировали в ожоговый центр

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К моменту прибытия пожарных машина была полностью в огне

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Водитель «Лады-Весты», которая загорелась сегодня утром на левом берегу, получил ожоги рук, туловища и головы. Его доставили в ожоговый центр.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, вызов о пожаре поступил в 07:42. Горела «Лада-Веста» на 1-й Шоссейной, площадь пожара — 8 квадратных метров.

— Полностью в огне, водитель на месте, получил ожоги рук, туловища, головы, осматривает 03. В багажнике обнаружен газовый баллон, провели охлаждение. Прибытие — 07:52. Локализация — 07:59. Ликвидация открытого горения — 08:00, — сообщили в МЧС.


Водителя госпитализировали в ожоговый центр.

Пожар случился сегодня утром, мы публиковали видео с места.

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