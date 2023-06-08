Машина загорелась в районе Лесоперевалки — огонь перекинулся на забор дома

Утром 8 июня в районе Лесоперевалки загорелась машина. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.
— На улице Моторной загорелась машина, причина еще неизвестна. Подъехали «пожарки», — коротко описал ситуацию мужчина и прислал видео.
На кадрах видно, что огонь перекинулся на забор ближайшего дома. О возгорании сообщают и пользователи 2ГИС. По их информации, машина загорелась у дома на
НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС по Новосибирской области за комментарием.
В мае пожарные за час потушили крупный пожар в Кировском районе — на улице Костычева