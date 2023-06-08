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Тема дняВодитель получил ожоги в горящем автомобиле
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Машина загорелась в районе Лесоперевалки — огонь перекинулся на забор дома

Пламя охватило автомобиль полностью

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Первые сообщения о пожаре появились в 2ГИС в 07:30

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Утром 8 июня в районе Лесоперевалки загорелась машина. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.

— На улице Моторной загорелась машина, причина еще неизвестна. Подъехали «пожарки», — коротко описал ситуацию мужчина и прислал видео.

На кадрах видно, что огонь перекинулся на забор ближайшего дома. О возгорании сообщают и пользователи 2ГИС. По их информации, машина загорелась у дома на 1-й Шоссейной, 30.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС

НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС по Новосибирской области за комментарием.

В мае пожарные за час потушили крупный пожар в Кировском районе — на улице Костычева 3-й переулок горели два частных дома и надворные постройки, а огонь почти перекинулся на третье жилье.

Обновлено: в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области прокомментировали пожар и рассказали о состоянии водителя.

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