В Индии столкнулись поезда: около 300 человек погибли

В Индии вечером 2 июня столкнулись поезда, ЧП произошло около города Баласор. По предварительной информации от местных СМИ, с рельсов сошли вагоны пассажирского поезда, в которые врезался встречный пассажирский экспресс, в аварию также попал товарный состав. Ночь спустя на месте продолжают работать спасатели, в некоторых вагонах изолированы люди.
Руководитель пожарной службы Одиши Судханшу Саранги сообщил СМИ, что «спасательные работы всё еще продолжаются» и, по данным AFP, было «много серьезных травм». На момент публикации погибшими обнаружили 288 человек, также известно о 850 пострадавших, но данные регулярно обновляются.
Агентство Reuters пишет, что для Индии это самая смертоносная авария на железнодорожном транспорте за два десятилетия.