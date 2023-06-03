В Индии столкнулись поезда: около 300 человек погибли

Руководитель пожарной службы Одиши Судханшу Саранги сообщил СМИ, что «спасательные работы всё еще продолжаются» и, по данным AFP, было «много серьезных травм». На момент публикации погибшими обнаружили 288 человек, также известно о 850 пострадавших, но данные регулярно обновляются.