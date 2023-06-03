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В Индии столкнулись поезда: около 300 человек погибли

На месте еще ведутся спасательные работы

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После крушения поездов в Индии погибшими обнаружили 288 человек, известно о 850 пострадавших

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В Индии вечером 2 июня столкнулись поезда, ЧП произошло около города Баласор. По предварительной информации от местных СМИ, с рельсов сошли вагоны пассажирского поезда, в которые врезался встречный пассажирский экспресс, в аварию также попал товарный состав. Ночь спустя на месте продолжают работать спасатели, в некоторых вагонах изолированы люди.

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Видео: rbc_news / Т.me

Руководитель пожарной службы Одиши Судханшу Саранги сообщил СМИ, что «спасательные работы всё еще продолжаются» и, по данным AFP, было «много серьезных травм». На момент публикации погибшими обнаружили 288 человек, также известно о 850 пострадавших, но данные регулярно обновляются.

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Видео: rian_ru / Т.me

Агентство Reuters пишет, что для Индии это самая смертоносная авария на железнодорожном транспорте за два десятилетия.

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Видео: rian_ru / Т.me

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