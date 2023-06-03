«Муж говорил, что от меня исходит трупный запах». Молодая мама судится с роддомом из-за забытого в ней предмета

Этот роддом Людмила выбрала сама и попросила у своего гинеколога направление именно туда. Госпитализировали ее на сроке 40 недель и 4 дня, почти сразу отошли воды, но родовая деятельность была очень слабая. 9 февраля 2022 года врачи приняли решение делать кесарево сечение. К счастью, ребенок родился здоровым.



Несмотря на то, что потеря крови была минимальной — 320 мл (за одну кроводачу донор сдает, например, 420 мл крови), Людмиле поставили тампоны. Она утверждает, что в реанимации ей удалили два из них, в истории болезни речь идет вообще об одном тампоне. Особую роль сыграл третий.