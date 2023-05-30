Собака покусала маленького мальчика в Академгородке

В Советском районе Новосибирска собака покусала ребенка. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Как отметили в региональном МВД, сообщение о том, что малолетнего мальчика покусала собака, поступило 28 мая. Инцидент произошел в Академгородке, после случившегося ребенка доставили в больницу.
— В настоящее время по данному факту проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются, — сообщили в региональном МВД.
Недавно в коттеджном поселке Березки-2 села Новолуговое ротвейлер искусал двух девочек. Жители боятся, что от животного снова кто-то может пострадать.