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Тема дняСобака покусала мальчика в Академгородке
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Собака покусала маленького мальчика в Академгородке

Обстоятельства инцидента выясняют в МВД

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Ребенку потребовалась помощь врачей

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В Советском районе Новосибирска собака покусала ребенка. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Как отметили в региональном МВД, сообщение о том, что малолетнего мальчика покусала собака, поступило 28 мая. Инцидент произошел в Академгородке, после случившегося ребенка доставили в больницу.

— В настоящее время по данному факту проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются, — сообщили в региональном МВД.

Недавно в коттеджном поселке Березки-2 села Новолуговое ротвейлер искусал двух девочек. Жители боятся, что от животного снова кто-то может пострадать.

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