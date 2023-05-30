freedom
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 5/10
usd 80.06
eur 85.90
Тема дняМать не уверена, что нашли тело ее сына
Все новости
Все новости

Гость Новосибирска напился и объявил о лжетерракте на вокзале: из полиции его увезли на скорой

Мужчина попал под уголовное дело

618

В Новосибирске житель Екатеринбурга гостил у знакомой

Поделиться

Транспортные полицейские Новосибирска задержали жителя Екатеринбурга, который сделал заведомо ложное сообщение об опасном предмете на вокзале. Против мужчины возбудили уголовное дело.

Как рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СФО, в дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный позвонил на 112 и заявил о «готовящемся акте незаконного вмешательства» на ж/д вокзале.

Во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 44-летнего жителя Екатеринбурга. В Новосибирске он гостил у знакомой.


— Злоумышленник пояснил, что после распития спиртных напитков решил из хулиганских побуждений сделать звонок со своего мобильного телефона и сообщить о якобы находящемся в здании вокзала опасном предмете, — сообщили в полиции на транспорте.

Задержанного доставили в дежурную часть, но состояние мужчины, употреблявшего алкоголь, вызвало опасение у полицейских. Они вызвали мужчине скорую, которая оказала ему необходимую помощь.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

В сентябре в Новосибирске вынесли приговор мужчине, который сообщил о ложном минировании жилого дома на Земнухова. Мужчину приговорили к штрафу.

По теме

Сибирское ЛУ МВД на транспортеНовосибирск-ГлавныйСуд
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter