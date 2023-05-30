Гость Новосибирска напился и объявил о лжетерракте на вокзале: из полиции его увезли на скорой

Транспортные полицейские Новосибирска задержали жителя Екатеринбурга, который сделал заведомо ложное сообщение об опасном предмете на вокзале. Против мужчины возбудили уголовное дело.
Как рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СФО, в дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный позвонил на 112 и заявил о «готовящемся акте незаконного вмешательства» на ж/д вокзале.
Во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали
— Злоумышленник пояснил, что после распития спиртных напитков решил из хулиганских побуждений сделать звонок со своего мобильного телефона и сообщить о якобы находящемся в здании вокзала опасном предмете, — сообщили в полиции на транспорте.
Задержанного доставили в дежурную часть, но состояние мужчины, употреблявшего алкоголь, вызвало опасение у полицейских. Они вызвали мужчине скорую, которая оказала ему необходимую помощь.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
В сентябре в Новосибирске вынесли приговор мужчине, который сообщил о ложном минировании жилого дома на Земнухова. Мужчину приговорили к штрафу.