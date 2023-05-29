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Шел по проезжей части: под Новосибирском «Скания» насмерть сбила мужчину

Личность погибшего устанавливается

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Авария произошла поздно ночью

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В Новосибирском районе водитель автомобиля «Скания» насмерть сбил пешехода. Известно, что в момент ДТП мужчина шел по проезжей части.

Как рассказали в Госавтоинспекции Новосибирской области, инцидент произошел 27 мая около 02:30. За рулем «Скании» был 46-летний мужчина.

— Водитель, двигаясь на автомобиле «Скания» по автодороге К-19Р Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий со стороны Ленинска-Кузнецка в сторону Новосибирска, на 19-м километре автодороги совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части в попутном направлении, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону.

Погибшему мужчине около 40 лет. Он был одет в темную одежду без светоотражающих знаков. Проводится проверка, обстоятельства ДТП уточняются.

В начале мая на Гусинобродском шоссе водитель автобуса насмерть сбил пешехода. Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте.

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