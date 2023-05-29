Шел по проезжей части: под Новосибирском «Скания» насмерть сбила мужчину

В Новосибирском районе водитель автомобиля «Скания» насмерть сбил пешехода. Известно, что в момент ДТП мужчина шел по проезжей части.
Как рассказали в Госавтоинспекции Новосибирской области, инцидент произошел
— Водитель, двигаясь на автомобиле «Скания» по автодороге
Погибшему мужчине около 40 лет. Он был одет в темную одежду без светоотражающих знаков. Проводится проверка, обстоятельства ДТП уточняются.
В начале мая на Гусинобродском шоссе водитель автобуса насмерть сбил пешехода. Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте.