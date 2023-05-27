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Отравление тремя ядами в ресторане, заразная чайка и роковой рейс. Загадочные смерти россиян на Кубе

Публикуем истории гибели наших туристов на Острове свободы за последние годы

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Россия с 1 июля возобновляет регулярное авиасообщение с Кубой

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Россияне нередко попадают в сложные ситуации за рубежом. Недавно на Филиппинах пропала 22-летняя москвичка, которая поехала устраиваться в IT-компанию. Родственникам девушки заявили в посольстве, что ее могли сдать на органы или забрать в сексуальное рабство. Спустя две недели айтишницу нашли живой.

Россия с 1 июля возобновляет регулярное авиасообщение с Кубой. Скоро Остров свободы снова может стать одним из самых востребованных направлений для отечественного туризма. Жаркое солнце, аутентичные пейзажи, сигары и ретроавтомобили — за всем этим путешественники отправляются на Кубу. Но не всегда отдых в далекой стране заканчивается удачно.

Несмотря на то что Куба является одной из самых безопасных стран Латинской Америки, там происходят загадочные преступления. Происшествия случались и с россиянами, причем многие уголовные дела до сих пор не раскрыты.

Согласно статистике Управления ООН по наркотикам и преступности на 2019 год, уровень умышленных убийств на Кубе составил 5 человек на 100 тысяч людей. Для сравнения, в соседней Гаити этот показатель равен 17, в Доминикане — 9. В России умышленно убивают 8 человек из 100 тысяч.

Мы собрали истории самых странных смертей россиян на Кубе за последние несколько лет.

Спасла чайку — умерла сама

Ксения Полякова, которая поехала на Кубу вместе с мужем праздновать свой 37-й день рождения, умерла из-за чайки. Россиянка встретила раненую птицу на улице и принесла ее в номер отеля, чтобы вылечить. По словам близких Ксении, девушка никогда не могла пройти мимо чужой беды и часто подбирала уличных животных.

Ксения поехала на отдых вместе с мужем <nobr class="_">16 мая</nobr> <nobr class="_">2021 года</nobr>, чтобы отпраздновать свой день рождения

Ксения поехала на отдых вместе с мужем 16 мая 2021 года, чтобы отпраздновать свой день рождения

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Туристка выходила птицу и выпустила ее на свободу, но вскоре почувствовала себя плохо. У Ксении поднялась температура и начался сухой кашель. Сначала девушке оказывали помощь медики из отеля, но ничего не менялось, и ее определили в больницу.

Первым предположением врачей стал коронавирус — всё происходило в 2021 году. У россиянки взяли тест на COVID-19, но он оказался отрицательным. Врачи не смогли поставить диагноз и отпустили туристку обратно в отель.

Ксении становилось хуже, и друзья начали разрабатывать план, как доставить на Кубу антибиотики, но не успели. Девушка скончалась спустя 13 дней после прибытия на остров.

Выяснилось, что россиянка заразилась от чайки орнитозом — птичьей болезнью, особо опасной для человека

Выяснилось, что россиянка заразилась от чайки орнитозом — птичьей болезнью, особо опасной для человека

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Позднее медики выяснили, что россиянка заразилась орнитозом — инфекцией, передаваемой от птиц воздушно-капельным путем. Болезнь вызвала лихорадку и поражение легких.

Несчастный случай или ограбление?

В 2018 году учитель музыки из Белгорода Ирина Максимова поехала в отпуск вместе со своим сыном Валерием. По его словам, 55-летняя женщина покинула пляж, намереваясь принять душ перед ужином, и пропала.

Ирина Максимова работала учителем музыки в Белгороде

Ирина Максимова работала учителем музыки в Белгороде

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Около полуночи Валерию сообщили, что его мать нашли мертвой. Тело россиянки сыну не показали, обстоятельства смерти по-прежнему остаются загадкой. По словам одного из местных туристических гидов, женщину обнаружили в скалах. Говорили, что причиной смерти стала остановка сердца.

Сам Валерий считает, что его мать ограбили и убили. Кубинские правоохранители сообщили мужчине, что при женщине не было ни сумки, ни кулона и браслета, которые она постоянно носила.

По словам кубинской полиции, при женщине не обнаружили сумки и украшений, которые она носила

По словам кубинской полиции, при женщине не обнаружили сумки и украшений, которые она носила

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Тело Максимовой доставили в Россию лишь спустя три недели после смерти. Российская полиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство». Позже коллеги из Кубы сообщили результаты экспертизы: причиной смерти назвали асфиксию.

Асфиксия — нарушение работы дыхательной системы, которое может возникнуть в результате удушья или при закрытии просвета дыхательных путей пищей, слизью или инородными предметами.

Сын Максимовой считает, что его мать ограбили и убили

Сын Максимовой считает, что его мать ограбили и убили

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Сыну погибшей так и не удалось увидеть тело матери, ее похоронили в закрытом гробу. Валерий сумел опознать свою мать по нескольким фотографиям из морга, которых добился с трудом. Он предположил, что перед смертью ее избили: на теле сын заметил множество гематом.

Петербуржец на крыше

В 2022 году при странных обстоятельствах в кубинском городе Варадеро погиб петербуржец Дмитрий Веселов. Он приехал на курорт вместе с гражданской женой Еленой Кораблевой и дочерью на новогодние каникулы.

Кораблева рассказывала, что в один вечер поссорилась с мужем и осталась в номере, а мужчина пошел на дискотеку. Там, по словам очевидцев, он подрался с диджеем, потому что тот отказался ставить любимую песню Дмитрия. Позднее его тело нашли на крыше лобби отеля Gran Caribe Puntarena.

Дмитрий Веселов приехал на Кубу накануне новогодних праздников

Дмитрий Веселов приехал на Кубу накануне новогодних праздников

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Местные полицейские выдвинули версию, что россиянин выпал с шестого этажа. Затем случившееся признали суицидом: якобы он сам прыгнул с крыши. Елена правоохранителям не поверила, ведь на окнах шестого этажа установлены решетки, а тело мужа лежало слишком далеко — прыгнуть на такую дистанцию невозможно.

По словам близких, никаких причин для самоубийства у Дмитрия не было. Он совсем недавно купил машину, работал на любимой работе и планировал обставить квартиру новой мебелью.

Полиция отвезла тело петербуржца в Гавану, никаких контактов жене погибшего не оставили. Позднее родственникам сообщили, что причиной смерти стало повреждение жизненно важных органов, однако ни о механизме повреждения, ни о том, какие органы были поражены, не указали. Настоящие причины случившегося до сих пор неизвестны.

Родственники Веселова рассказывали, что он был жизнерадостным человеком и не собирался умирать

Родственники Веселова рассказывали, что он был жизнерадостным человеком и не собирался умирать

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Близкие Дмитрия создали сообщество «Памяти Дмитрия Веселова» во «ВКонтакте», чтобы описывать всё происходящее. Исходя из записей, тело петербуржца кремировали в Гаване, потому что его транспортировка стоила слишком больших денег. Оплачивать похороны родственникам пришлось самостоятельно.

Роковой рейс

Замглавы Минобрнауки и муж певицы Дианы Гурцкая Петр Кучеренко умер 20 мая 2023 года в самолете, возвращаясь из рабочей командировки с Кубы. Мужчине стало плохо, и экипаж экстренно приземлился в аэропорту Минеральных Вод.

Врачи поднялись на борт, как только самолет приземлился, но спасти чиновника не удалось. Кучеренко умер в возрасте 46 лет.

Петр Кучеренко умер, возвращаясь из рабочей командировки с Кубы

Петр Кучеренко умер, возвращаясь из рабочей командировки с Кубы

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Близкие погибшего не понимают, что стало причиной трагедии. Знакомые говорили, что незадолго до своего ухода Петр потерял отца и сильно переживал, поскольку отец Кучеренко был для него большим авторитетом.

Также сообщалось, что мужчина тяжело перенес ковид и страдал от последствий. Один из друзей Кучеренко писал, что он постоянно плохо себя чувствовал, пил антидепрессанты и транквилизаторы. Еще звучала версия о том, что у Кучеренко случился припадок эпилепсии.

Петр Кучеренко был женат на певице Диане Гурцкая, вместе они воспитывали сына Костю

Петр Кучеренко был женат на певице Диане Гурцкая, вместе они воспитывали сына Костю

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Петр Кучеренко прожил в браке с Дианой Гурцкая 20 лет. Вместе они воспитывали сына Костю. Его похоронили 24 мая на Троекуровском кладбище в Москве.

Отравление тремя ядами

В 2020 году в гаванском ресторане «На здоровье» чуть не убили 53-летнюю россиянку. Экспертиза показала, что в масло черного тмина, которое содержалось в ее блюде, добавили мышьяк, кадмий и свинец. К счастью, женщина выжила, но впоследствии у нее развилось онкологическое заболевание.

Ресторан «На здоровье» в Гаване специализируется на приготовлении русских блюд

Ресторан «На здоровье» в Гаване специализируется на приготовлении русских блюд

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Позднее стало известно, что масло с отравой приготовили не в ресторане. Возможно, за женщиной кто-то следил: человек точно знал, что россиянка будет заказывать в кафе.

Московские следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Расследование всё еще ведется.

Ранее мы рассказывали про самые жуткие ситуации, которые пережили россияне за рубежом. Также MSK1.RU публиковал истории о том, как русские туристы попадали в сексуальное рабство в разных заграничных странах.

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