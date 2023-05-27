Отравление тремя ядами в ресторане, заразная чайка и роковой рейс. Загадочные смерти россиян на Кубе

Согласно статистике Управления ООН по наркотикам и преступности на 2019 год, уровень умышленных убийств на Кубе составил 5 человек на 100 тысяч людей. Для сравнения, в соседней Гаити этот показатель равен 17, в Доминикане — 9. В России умышленно убивают 8 человек из 100 тысяч.

Мы собрали истории самых странных смертей россиян на Кубе за последние несколько лет.

Спасла чайку — умерла сама