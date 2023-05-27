Отравление тремя ядами в ресторане, заразная чайка и роковой рейс. Загадочные смерти россиян на Кубе

Россияне нередко попадают в сложные ситуации за рубежом. Недавно на Филиппинах пропала
Россия с 1 июля возобновляет регулярное авиасообщение с Кубой. Скоро Остров свободы снова может стать одним из самых востребованных направлений для отечественного туризма. Жаркое солнце, аутентичные пейзажи, сигары и ретроавтомобили — за всем этим путешественники отправляются на Кубу. Но не всегда отдых в далекой стране заканчивается удачно.
Несмотря на то что Куба является одной из самых безопасных стран Латинской Америки, там происходят загадочные преступления. Происшествия случались и с россиянами, причем многие уголовные дела до сих пор не раскрыты.
Согласно статистике Управления ООН по наркотикам и преступности на 2019 год, уровень умышленных убийств на Кубе составил
Мы собрали истории самых странных смертей россиян на Кубе за последние несколько лет.
Спасла чайку — умерла сама
Ксения Полякова, которая поехала на Кубу вместе с мужем праздновать свой
Туристка выходила птицу и выпустила ее на свободу, но вскоре почувствовала себя плохо. У Ксении поднялась температура и начался сухой кашель. Сначала девушке оказывали помощь медики из отеля, но ничего не менялось, и ее определили в больницу.
Первым предположением врачей стал коронавирус — всё происходило в 2021 году. У россиянки взяли тест на
Ксении становилось хуже, и друзья начали разрабатывать план, как доставить на Кубу антибиотики, но не успели. Девушка скончалась спустя
Позднее медики выяснили, что россиянка заразилась орнитозом — инфекцией, передаваемой от птиц воздушно-капельным путем. Болезнь вызвала лихорадку и поражение легких.
Несчастный случай или ограбление?
В 2018 году учитель музыки из Белгорода Ирина Максимова поехала в отпуск вместе со своим сыном Валерием. По его словам,
Около полуночи Валерию сообщили, что его мать нашли мертвой. Тело россиянки сыну не показали, обстоятельства смерти по-прежнему остаются загадкой. По словам одного из местных туристических гидов, женщину обнаружили в скалах. Говорили, что причиной смерти стала остановка сердца.
Сам Валерий считает, что его мать ограбили и убили. Кубинские правоохранители сообщили мужчине, что при женщине не было ни сумки, ни кулона и браслета, которые она постоянно носила.
Тело Максимовой доставили в Россию лишь спустя три недели после смерти. Российская полиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство». Позже коллеги из Кубы сообщили результаты экспертизы: причиной смерти назвали асфиксию.
Асфиксия — нарушение работы дыхательной системы, которое может возникнуть в результате удушья или при закрытии просвета дыхательных путей пищей, слизью или инородными предметами.
Сыну погибшей так и не удалось увидеть тело матери, ее похоронили в закрытом гробу. Валерий сумел опознать свою мать по нескольким фотографиям из морга, которых добился с трудом. Он предположил, что перед смертью ее избили: на теле сын заметил множество гематом.
Петербуржец на крыше
В 2022 году при странных обстоятельствах в кубинском городе Варадеро погиб петербуржец Дмитрий Веселов. Он приехал на курорт вместе с гражданской женой Еленой Кораблевой и дочерью на новогодние каникулы.
Кораблева рассказывала, что в один вечер поссорилась с мужем и осталась в номере, а мужчина пошел на дискотеку. Там, по словам очевидцев, он подрался с диджеем, потому что тот отказался ставить любимую песню Дмитрия. Позднее его тело нашли на крыше лобби отеля Gran Caribe Puntarena.
Местные полицейские выдвинули версию, что россиянин выпал с шестого этажа. Затем случившееся признали суицидом: якобы он сам прыгнул с крыши. Елена правоохранителям не поверила, ведь на окнах шестого этажа установлены решетки, а тело мужа лежало слишком далеко — прыгнуть на такую дистанцию невозможно.
По словам близких, никаких причин для самоубийства у Дмитрия не было. Он совсем недавно купил машину, работал на любимой работе и планировал обставить квартиру новой мебелью.
Полиция отвезла тело петербуржца в Гавану, никаких контактов жене погибшего не оставили. Позднее родственникам сообщили, что причиной смерти стало повреждение жизненно важных органов, однако ни о механизме повреждения, ни о том, какие органы были поражены, не указали. Настоящие причины случившегося до сих пор неизвестны.
Близкие Дмитрия создали сообщество «Памяти Дмитрия Веселова» во «ВКонтакте», чтобы описывать всё происходящее. Исходя из записей, тело петербуржца кремировали в Гаване, потому что его транспортировка стоила слишком больших денег. Оплачивать похороны родственникам пришлось самостоятельно.
Роковой рейс
Замглавы Минобрнауки и муж певицы Дианы Гурцкая Петр Кучеренко умер
Врачи поднялись на борт, как только самолет приземлился, но спасти чиновника не удалось. Кучеренко умер в возрасте
Близкие погибшего не понимают, что стало причиной трагедии. Знакомые говорили, что незадолго до своего ухода Петр потерял отца и сильно переживал, поскольку отец Кучеренко был для него большим авторитетом.
Также сообщалось, что мужчина тяжело перенес ковид и страдал от последствий. Один из друзей Кучеренко писал, что он постоянно плохо себя чувствовал, пил антидепрессанты и транквилизаторы. Еще звучала версия о том, что у Кучеренко случился припадок эпилепсии.
Петр Кучеренко прожил в браке с Дианой Гурцкая
Отравление тремя ядами
В 2020 году в гаванском ресторане «На здоровье» чуть не убили
Позднее стало известно, что масло с отравой приготовили не в ресторане. Возможно, за женщиной кто-то следил: человек точно знал, что россиянка будет заказывать в кафе.
Московские следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Расследование всё еще ведется.
Ранее мы рассказывали про самые жуткие ситуации, которые пережили россияне за рубежом. Также MSK1.RU публиковал истории о том, как русские туристы попадали в сексуальное рабство в разных заграничных странах.