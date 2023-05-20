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Тема дняПожар под Новосибирском
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Под Новосибирском разгорелся крупный пожар — показываем кадры с места

Возгорание случилось неподалеку от Оби и Толмачево

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Дым видно и в Новосибирске

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Днем 20 мая под Новосибирском разгорелся пожар. Столбы дыма заметили в районе города Оби и села Толмачево. Местные жители сообщают о запахе гари. Фотографии и видео прислали в редакцию НГС.

— Район Оби, пожар какой-то. Что-то прям горит и движется в эту сторону, — рассказала местная жительница Ольга.

В ГУ МЧС России по Новосибирской области прокомментировали произошедшее.

— В 11:16 сообщили, что рядом с садовым обществом Геофизик горит трава несколькими очагами. Сейчас подразделения МЧС России тушат возгорание и защищают садовое общество от перехода огня, — сообщил НГС заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС по НСО Артем Щербаков.

В ведомстве добавили, что сейчас разведение открытого огня запрещено, так как в регионе действует особый противопожарный режим.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске на днях задымилась машина прямо посреди дороги. Инцидент произошел в Октябрьском районе.

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