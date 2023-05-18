Купили, чтобы поехать на Алтай: посреди дороги на Кошурникова задымилась машина — двигатель долго не могли заглушить

— Надо понимать, о каком топливе говорим — дизель или бензин, нужно знать год выпуска машины. Тут возможны три варианта развития событий — либо ситуация из разряда рокового стечения обстоятельств. То есть, например, заклинил тросик газа. Второй вариант — неисправность одной из систем. Но такое не появляется одномоментно, должна была быть симптоматика. А собственник машины либо не обращал на это внимание, либо не было должного отношения к машине. Либо третий вариант — заводской брак. Но вероятность такого исхода — 1 на миллион. Ситуация довольно опасная — могло произойти возгорание, в результате которого машина могла взорваться, — высказал свое мнение о случившемся спикер.