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Купили, чтобы поехать на Алтай: посреди дороги на Кошурникова задымилась машина — двигатель долго не могли заглушить

Механизм работал, пока не сгорело всё топливо

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Из-за задымления на дороге многие автовладельцы растерялись

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В Октябрьском районе Новосибирска посреди дороги задымился автомобиль. Всё случилось поздним вечером 17 мая на улице Кошурникова неподалеку от ТЦ «Омега». В результате ЧП образовалась пробка.

Что произошло

Инцидент произошел в 10 вечера. Очевидец происшествия Антон Сорокин в беседе с НГС рассказал, что произошло.

— Автомобиль двигался в потоке машин, как вдруг остановился, задымился. Буквально через считаные секунды всё было в дыму. Сперва я подумал, что машина загорелась, но дым шел из выхлопной трубы. Несколько очевидцев вместе с водителем сняли с машины аккумулятор и отсоединили под капотом шланг подачи топлива с топливного фильтра. Двигатель продолжал работать на максимальных оборотах даже при выключенном зажигании и снятом аккумуляторе, — рассказал мужчина.

Он добавил, что спустя некоторое время остатки топлива в системе догорели и двигатель прекратил работу. Машину отбуксировали на обочину. А водитель со спутницей остались ждать эвакуатор.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: предоставлено Антоном Сорокиным

По словам свидетеля, все события развивались стремительно — по времени прошло не больше 10 минут. В результате из-за дыма на дороге образовалась большая пробка. При этом, как заметил новосибирец, большинство людей не вышли из машины. На помощь подоспели только несколько человек.

Также Антон добавил, что в машине находилась пара, которая купила авто недавно и планировала отправиться на нем на Алтай. Водитель рассказал мужчине, что бывший владелец ранее «что-то переделывал в топливной системе» транспортного средства.

В чем опасность?

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что вызова по указанному адресу не поступало.

Член новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Данил Епанчинцев объяснил, в чем заключается опасность такого задымления.

— Надо понимать, о каком топливе говорим — дизель или бензин, нужно знать год выпуска машины. Тут возможны три варианта развития событий — либо ситуация из разряда рокового стечения обстоятельств. То есть, например, заклинил тросик газа. Второй вариант — неисправность одной из систем. Но такое не появляется одномоментно, должна была быть симптоматика. А собственник машины либо не обращал на это внимание, либо не было должного отношения к машине. Либо третий вариант — заводской брак. Но вероятность такого исхода — 1 на миллион. Ситуация довольно опасная — могло произойти возгорание, в результате которого машина могла взорваться, — высказал свое мнение о случившемся спикер.

Ранее НГС писал о том, что в Заельцовском районе на улице Холодильной горела машина. На месте работали пожарные, а вокруг было много дыма.

ЗадымлениеДымМашинаНовосибирск
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