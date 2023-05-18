Купили, чтобы поехать на Алтай: посреди дороги на Кошурникова задымилась машина — двигатель долго не могли заглушить

В Октябрьском районе Новосибирска посреди дороги задымился автомобиль. Всё случилось поздним вечером
Что произошло
Инцидент произошел в 10 вечера. Очевидец происшествия Антон Сорокин в беседе с НГС рассказал, что произошло.
— Автомобиль двигался в потоке машин, как вдруг остановился, задымился. Буквально через считаные секунды всё было в дыму. Сперва я подумал, что машина загорелась, но дым шел из выхлопной трубы. Несколько очевидцев вместе с водителем сняли с машины аккумулятор и отсоединили под капотом шланг подачи топлива с топливного фильтра. Двигатель продолжал работать на максимальных оборотах даже при выключенном зажигании и снятом аккумуляторе, — рассказал мужчина.
Он добавил, что спустя некоторое время остатки топлива в системе догорели и двигатель прекратил работу. Машину отбуксировали на обочину. А водитель со спутницей остались ждать эвакуатор.
По словам свидетеля, все события развивались стремительно — по времени прошло не больше
Также Антон добавил, что в машине находилась пара, которая купила авто недавно и планировала отправиться на нем на Алтай. Водитель рассказал мужчине, что бывший владелец ранее «что-то переделывал в топливной системе» транспортного средства.
В чем опасность?
В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что вызова по указанному адресу не поступало.
Член новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Данил Епанчинцев объяснил, в чем заключается опасность такого задымления.
— Надо понимать, о каком топливе говорим — дизель или бензин, нужно знать год выпуска машины. Тут возможны три варианта развития событий — либо ситуация из разряда рокового стечения обстоятельств. То есть, например, заклинил тросик газа. Второй вариант — неисправность одной из систем. Но такое не появляется одномоментно, должна была быть симптоматика. А собственник машины либо не обращал на это внимание, либо не было должного отношения к машине. Либо третий вариант — заводской брак. Но вероятность такого исхода — 1 на миллион. Ситуация довольно опасная — могло произойти возгорание, в результате которого машина могла взорваться, — высказал свое мнение о случившемся спикер.
Ранее НГС писал о том, что в Заельцовском районе на улице Холодильной горела машина. На месте работали пожарные, а вокруг было много дыма.