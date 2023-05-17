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Сгорели два частных дома, машины и гараж: крупный пожар произошел в Первомайском районе

Для тушения пожара спасатели брали воду из ближайшего водоема

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Пожар произошел в Первомайском районе

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В Первомайском районе Новосибирска вчера, 16 мая, днем на улице Прибрежной произошел пожар. Загорелось два дома и гараж. В тушении пожара принимали участие спасатели МАСС.

— С помощью доставленной к месту пожара мотопомпы спасатели производили пролив деревянных конструкций. Воду для тушения огня брали из расположенного поблизости водоема, проложив к нему рукава. Кроме этого, спасатели с помощью бензореза обеспечивали распил металлических конструкций и оказывали помощь пожарным в обеспечении доступа к очагам горения, — рассказали в телеграм-канале МАСС.

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Воду для тушения брали из водоема

Видео: МАСС

На тушение пожара ушло несколько часов. Предварительная площадь возгорания — около 250 квадратных метров. Огонь уничтожил два частных дома, надворные постройки, гараж и две машины.

В Октябрьском районе Новосибирска вечером 16 мая загорелся пожарный бокс. Повреждены оказались четыре автомобиля.

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