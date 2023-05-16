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Пожар повредил четыре автомобиля в гаражном боксе в Новосибирске

Возгорание произошло в Октябрьском районе Новосибирска

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Последствия пожара попали на видео

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Пожарные ликвидировали возгорание в гаражном боксе в Октябрьском районе Новосибирска вечером 16 мая. Сигнал о пожаре поступил диспетчеру в 18:23, на ликвидацию огня потребовалось 16 минут, сообщили в региональном управлении МЧС.

— Внутри горящего помещения находились 4 автомобиля, которые во время развития пожара и термического воздействия были повреждены. Внутри гаражного комплекса спасатели никого из людей не обнаружили. Предварительная площадь возгорания — 100 квадратных метров, — сообщили в МЧС.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Последствия пожара снял юный подписчик местного автомобильного паблика

Видео: «АСТ-54» / «ВКонтакте»

Если вам что-то известно о причинах пожара или же вы знакомы с владельцами поврежденных автомобилей, свяжитесь с редакцией НГС по телефону +7 923 157-00-00.

Накануне в ночном пожаре в Новосибирске сгорели два частных дома и гараж с машиной.

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