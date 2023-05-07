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Взорвали машину Прилепина

Кто взорвал машину Захара Прилепина? И в каком состоянии сейчас политик? Коротко о случившемся

За пару минут до взрыва из машины вышла дочь Прилепина — это спасло ей жизнь

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Видео: Городские порталы

Появились новые подробности покушения на политика Захара Прилепина — силовики задержали 30-летнего подозреваемого, который уже дал признательные показания. Задержанный — житель Нижегородской области, который только недавно получил российское гражданство.

В каком состоянии сейчас Захар Прилепин? И кто взял на себя ответственность за взрыв? Подробности, а также кадры с места происшествия смотрите в видео — оно опубликовано чуть выше.

Взрыв прогремел в субботу, 6 мая, в районе деревни Пионерское в Нижегородской области. Взрывная волна была такой силы, что автомобиль Audi Q7 перевернулся, а под ним образовалась воронка диаметром примерно 1,5 метра и 0,7 метра глубиной. Взорвавшие машину Прилепина люди ждали, пока писатель выведет из машины свою дочь. И только тогда привели механизм в действие. Водитель Прилепина погиб на месте. Сам политик выжил, но получил ранения.

Ответственность за покушение взяло на себя «военное движение украинцев и крымских татар "Атеш"». По словам жены Прилепина, в последнее время он постоянно получал угрозы.

Подробнее о том, что произошло с Захаром Прилепиным, читайте в онлайн-репортаже.

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