Кто взорвал машину Захара Прилепина? И в каком состоянии сейчас политик? Коротко о случившемся

Появились новые подробности покушения на политика Захара Прилепина — силовики задержали
В каком состоянии сейчас Захар Прилепин? И кто взял на себя ответственность за взрыв? Подробности, а также кадры с места происшествия смотрите в видео — оно опубликовано чуть выше.
Взрыв прогремел в субботу, 6 мая, в районе деревни Пионерское в Нижегородской области. Взрывная волна была такой силы, что автомобиль
Ответственность за покушение взяло на себя «военное движение украинцев и крымских татар "Атеш"». По словам жены Прилепина, в последнее время он постоянно получал угрозы.
Подробнее о том, что произошло с Захаром Прилепиным, читайте в онлайн-репортаже.