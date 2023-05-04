«Ножи были тупые, решили перемолоть». Молодой педиатр из Ростова и ее муж убили 8-месячную дочку. Всё — что известно о преступлении

28 апреля в Суворовском микрорайоне Ростова произошло чудовищное по своей жестокости убийство восьмимесячной девочки. Ребенка расчленили и положили в холодильник. Обвиняемые — родители девочки —
Маленькая жизнь поместилась в морозилке
Нечеловеческая жестокость произошла в одной из квартир
Звонок от матери поступил в полицию утром 29 апреля. На вызов выехал экипаж. Женщина была не в себе: кричала, что кто-то украл ее ребенка. При проверке квартиры обнаружились останки: части тела малыша лежали в мисках, некоторые были изрублены почти в фарш. Тельце лежало в холодильнике.
По телефону мать девочки заявила полиции, что к ней «в квартиру ворвались, брызнули газовым баллоном в глаза, после чего она ничего не помнит». Уже во время предварительных показаний Анастасия расскажет полицейским, что кто-то якобы позвонил в дверь. Она, по ее словам, была сонная и открыла, потому что в глазок увидела, что мужчина похож на мужа. Дальше ничего не помнит, потому что потеряла сознание. Девушка настаивала, что, когда она очнулась, ребенок пропал.
К молодой семье сразу прибыл экипаж, а позже и сотрудники Следственного комитета. Полицейские полностью осмотрели квартиру и примерно через 20 минут нашли в холодильнике расчлененное тело маленькой Лерочки.
— Когда сотрудники органов начали доставать из морозильной камеры миски с останками девочки, плохо стало даже мужикам, — рассказал источник редакции.
Не сумев спрятать все улики, мать с отцом перемололи часть дитя на мясорубке. Самую страшную находку оперативники обнаружили в морозильной камере — фарш. В квартире силовики нашли следы крови, а на кухне — несколько ножей, топор и электромясорубку со следами тканей ребенка. Останки выносили в 13 пакетах. Согласно предварительным показаниям супругов, после ухода полицейских они планировали вынести тело дочери и закопать в ближайшей лесополосе. Мать рассчитывала, что напишут заявление о пропаже и на этом для них всё закончится.
Яков Майборода,
Случайность или месть?
— Отца задержали по горячим следам. Мужчина оказался то ли под алкоголем, то ли под наркотиками. Допросить подозреваемого сразу не удалось — он еще не вернул контакт с реальностью, — рассказал источник. — Мать сотрудникам органов пришлось сначала отвезти в больницу — женщину тошнило и рвало.
Состояние здоровья матери, как позже выяснили силовики, было связано не с переживаниями после содеянного, Анастасия и Яков были под воздействием синтетических наркотиков. По информации собеседника, в крови молодых родителей нашли мефедрон. Родители убитой малышки представили следователям свою версию трагедии: девочка погибла случайно — якобы Яков случайно ударил ее ногой по голове во время ссоры с женой. Она держала Леру на руках. Как сообщает источник, версия отца о случайном ударе подтверждается и его дальнейшими показаниями. Но задержанные могут их и поменять. На теле ребенка обнаружен при этом ряд травм, а не одна.
— Первичная экспертиза показала, что смерть наступила от удара по голове тупым предметом, но будут еще три посмертные экспертизы, — объяснил собеседник редакции. — Их сложность в том, что тело собирается по частям. Результаты станут известны через 30 дней. Гистология покажет точную причину смерти.
Следователи предполагают, по данным источника, что версию о ссоре родители преподносят, чтобы гибель ребенка посчитали смертью по неосторожности. Это другая статья —
— Отец ребенка заявил на «первичке», что Анастасия была плохой матерью и изменяла ему. В порыве гнева он якобы часто лупил ее. По предварительным показаниям Якова Майбороды, в тот день он также срывал на ней свое зло, потому что знакомые сообщили ему об измене жены, — рассказал собеседник. — Якобы во время драки он со всей силы хотел ударить Настю, но попал в голову дочери. При этом он не объясняет, почему устроил драку с женой, если на руках был младенец.
Из чудовищных показаний, которые дала мать убитой Лерочки:
Женщина всё время повторяла, что до убийства ребенка муж сильно избил ее. На теле Анастасии не обнаружены явные следы насилия, но есть несколько гематом.
Якова и Анастасию арестовали до 28 июня 2023 года. Против них возбудили дело по статье об убийстве малолетнего, совершенное группой лиц. Подозреваемым назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Прокуратура региона взяла под контроль ход резонансного дела. Председатель СК России Александр Бастрыкин также поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о ходе расследования уголовного дела. Пока следствие устанавливает, от чего точно умерла малышка и чей удар оказался для нее смертельным.
— Если будет доказано, что в смерти малолетнего виновны родители, им грозит лишение свободы до
«Он не мог убить дочь»
О трагедии в считаные часы стало известно далеко за пределами России, и на головы Якова и Насти обрушилась волна народного гнева. Единственный человек, кто выступил в защиту Якова, это его мать Наталья (имя изменено. — Прим. ред.). Женщина заявила, что ее сын не убийца, а дочь ему была очень дорога.
— Он ее не просто любил, он ее обожал. Никогда в жизни он не нанес бы ребенку вред. Вы пройдитесь по Суворовскому, спросите, все вам скажут, что ребенком занимался только он. <....> Он ни в чем не виноват, он никогда не допустил бы вот этого. Никогда в жизни. Он до этого обращался в опеку, вызывал участковых, снимал побои. Вызывал врачей, — рассказала мать изданию «Известия».
Бабушка убитой девочки намекает, что во всем виновата мать девочки, а ее сын буквально «трясся» над ребенком.
Хаты с краю
В этом доме в Ростове и до 28 апреля не всегда было спокойно: как-то из окна выпал ребенок, пока его мама выпивала с подругой на лавочке; в одном из подъездов у наркоманов случилась передозировка. Были суициды.
Квартиру на шестом этаже пара арендовала примерно полгода назад. Особых знакомых в микрорайоне у семьи не было. Мать посещала с малышом врачей, оба родителя ходили на плановые обследования и не вызывали подозрений по своему психическому здоровью. В местных чатах микрорайона после ужасного известия многие жители начали писать, что родителей практически никто и не знал. Они не состояли в чатах дома, не принимали участия в жизни района и в принципе мало общались с соседями. Но мнения тех, кто всё же был с ними знаком, оказались совершенно противоположными. Одни называли Якова и Настю адекватной парой, другие говорили, что они бесконечно ругались и дрались.
— После опроса некоторые соседи по площадке рассказали, что семья была нелюдимая. А в квартиру к ним часто приезжали сотрудники ПДН, которых вызывал сам отец семейства. Согласно показаниям соседки с лестничной площадки, Настя боялась своего мужа. Часто выбегала из квартиры с ребенком на руках, когда тот был невменяемый, — рассказал собеседник. — При этом о самой Насте тоже нелестные отзывы у соседей. Они сообщили, что женщина часто ссорилась с супругом, а ребенок плакал навзрыд до полуночи.
В местных чатах мнения разошлись. Другие говорили, что пара была неприметна и не вызывала подозрений.
— Это мои соседи. Они всегда были вменяемыми. Здоровались. Я не видела их в каком-то плохом состоянии, ни в наркотическом, ни в алкогольном. Отец, которого подозревают, часто гулял с малышом после работы, мамочка тоже. Часто встречались и на этаже, и на улице. Если бы что-то было, то и крики, и шум слышали бы все соседи на этаже, — рассказала в группе «Суворовский Ростов» Лариса (имя изменено. — Прим. ред.).
Но по показаниям соседей на этаже, супруг Анастасии был очень резким и грубым.
— Настя его боялась. Часто кричал на нее и обвинял в предательстве. Не раз слышала крики, но заходить к ним не решилась, — сообщила во время опроса полицейским соседка по тамбуру.
— Мамаша — неадекватная малолетка, муж у нее наркоман. На ребенка постоянно орали. Семья ужасная. Это просто ужас какой-то. Они как поселились в нашем доме, так и начался ад. Истерика, ругань, постоянные маты. Она кричала, ребенок кричал. Бедное дитя. А на улицу выходили как ни в чем не бывало, — рассказала корреспонденту 161.RU соседка Анастасии и Якова по подъезду Ирина (имя изменено по просьбе героини. — Прим. ред.).
Женщина добавила, что слышали это все — но молчали. Соседка сама несколько раз вызывала в квартиру молодой пары ПДН, но толку никакого не было.
— Приезжают, звонят ко мне. Я рассказываю, говорю, идите туда. Они мне в ответ: «Там дверь не открывают», — и уезжают. Полицию вызывала, вроде разговаривали с ними участковые или кто там. И что? Толку, а дитя загубили, изверги, — продолжает Ирина. — Девочка у них такая хорошенькая была. Видела ее только пару раз, правда. Настя жаловалась, что дочь не спит по ночам. Как там спать дите может, если постоянно крики и драки.
С учетом слышимости в высотках Суворовского, не слышать крики и плач ребенка соседи не могли, но все как один боялись идти в злополучную квартиру. В день убийства Лерочки ее криков слышно не было.
Яков и Настя кидались на няню
Как выяснил корреспондент 161.RU, о жестокой семейной паре горожан еще в марте предупреждала няня убитой малышки, которая с первых дней нянчила ребенка. Маргарита (имя изменено по просьбе героини. — Прим. ред.) написала пост в социальных сетях, где рассказала, что мать погибшей девочки Анастасия нанимает нянь, а потом они с супругом проворачивают мошенническую схему, чтобы не платить им. Маргарита назвала супругов неадекватными и опасными.
Публикуем часть ее поста:
— Убедительное предупреждение для нянь Суворовского и всех остальных. Анастасия и Яков нанимают нянь, платят неделю. Потом мать начинает плакаться, якобы от нее ушел муж и платить ей нечем. Она давит на жалость, разыгрывает слезную комедию, что она бедная и несчастная. Муж сам вызывает к ней опеку, потому что она бухает. Оно так и есть. <...> Муж бросал ее, уходил, он неадекватный, кидался на меня драться при ребенке, не хотел оплачивать мои услуги. Спасибо муж мой позвонил ему, и тот сразу оплатил… Он вообще невменяемый у нее. <...> Она кидается на нянь драться на улице, оскорбляет. Бесстыжая, угрожает мне. <...> Не связывайтесь с ними. Поберегите свои нервы, время, свое здоровье.
Маргарита рассказала нашей редакции подробности жизни семьи, где малышку женщина нянчила почти с первых дней ее жизни. Супруг Насти сразу вызвал у женщины подозрения. Позже няня убедилась, что и мать примерным поведением не отличается.
— Он был сам себе на уме, я еще супругу своему говорю: «Мне он так не нравится». Я только пришла к ним работать, и он на второй или третий день хлопнул дверью — ушел от нее (жены. — Прим. ред.), — вспоминает Маргарита. — Она начала плакать, жаловаться, ну а мне же как матери ее жалко. Говорю: «Настя, ну надо же как-то жить, у тебя доченька, живи ради дочечки». Она вроде бы училась в медуниверситете, тут, в Ростове. Пока она была сама, без него, у нас всё было нормально. Но потом вроде начались у нее какие-то, знаете, незначительные помутнения. Стала вести себя как-то неразумно. Я думала, ладно, может, переживает, что муж ушел.
Маргарита рассказала, что пара ссорилась часто. Яков вызывал в квартиру опеку и жаловался им на жену. При этом, говорит няня, у ребенка было мало игрушек и одежды. Женщина с помощью своей дочери и знакомых собрала для Леры четыре пакеты вещей. Яков купил ребенку только коляску, вспоминает Маргарита. Кроватку ребенку подарила мама Насти, которая помогала семье, хотя сама живет в Кисловодске. Маленькую Леру она так и не увидела живой.
— Я ушла от них так: мы пошли с ребенком гулять, я завела свою внучку домой к дочери, тут же, на Суворовском. Позвонила Насте сказать об этом, а она говорит: «Давай домой иди, чтобы Яша не знал, что ты где-то гуляешь». Минут через 10 он мне перезвонил и начал тыкать, типа, «Ты где?». Я ему говорю, мы на ты не переходили, не хами мне, я завела внучку, сейчас идем домой. Он мне: «Ты не имеешь права никуда уходить, ты для меня никто, как отбросок жизни. Ты не человек, ты как прислуга, и то, прислугой тебя не назовешь, какая-то бабка старая». Драться на меня кидался. У него глаза всегда были зверя какого-то. Я мужу и дочери говорила, что это добром не кончится.