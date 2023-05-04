«Ножи были тупые, решили перемолоть». Молодой педиатр из Ростова и ее муж убили 8-месячную дочку. Всё — что известно о преступлении

По телефону мать девочки заявила полиции, что к ней «в квартиру ворвались, брызнули газовым баллоном в глаза, после чего она ничего не помнит». Уже во время предварительных показаний Анастасия расскажет полицейским, что кто-то якобы позвонил в дверь. Она, по ее словам, была сонная и открыла, потому что в глазок увидела, что мужчина похож на мужа. Дальше ничего не помнит, потому что потеряла сознание. Девушка настаивала, что, когда она очнулась, ребенок пропал.



К молодой семье сразу прибыл экипаж, а позже и сотрудники Следственного комитета. Полицейские полностью осмотрели квартиру и примерно через 20 минут нашли в холодильнике расчлененное тело маленькой Лерочки.

