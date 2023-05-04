Новосибирские дети уже открыли купальный сезон: они напугали прохожих возле Димитровского моста

— Два мальчика 2012 года рождения и девочка 2015 года рождения были выведены из воды на берег, одеты, обогреты теплыми одеялами, — сообщили в МАСС.

С детьми провели профилактическую беседу о том, как опасно купаться в холодной воде без присмотра взрослых. На место вызвали сотрудников полиции — им передали детей.