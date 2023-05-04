Новосибирские дети уже открыли купальный сезон: они напугали прохожих возле Димитровского моста

Днем 3 мая трое детей купались в Оби недалеко от аквапарка. Ребят заметили прохожие, которые вызвали на место спасателей МАСС.
Спасатели выехали к левому берегу Оби и за Димитровским мостом увидели трех детей.
— Два мальчика 2012 года рождения и девочка 2015 года рождения были выведены из воды на берег, одеты, обогреты теплыми одеялами, — сообщили в МАСС.
С детьми провели профилактическую беседу о том, как опасно купаться в холодной воде без присмотра взрослых. На место вызвали сотрудников полиции — им передали детей.
— Рекомендуем родителям несовершеннолетних детей провести с ними разговор на тему прогулок у воды. Им следует объяснить, что ни в коем случае нельзя одним уходить играть к воде, заходить в воду и тем более купаться, — добавили в МАСС.
Температура реки еще низкая, поэтому в воде у человека могут начаться судороги. Кроме того, в Оби сильное течение, справиться с которым трудно даже взрослому.
— Зашедшего в воду даже по колено ребенка может утащить течением, и сам он уже не сможет себе помочь, — подчеркнули в МАСС.
Прошлым летом двух подростков унесло далеко от берега в районе пляжа «Кирово» недалеко от Бердского шоссе. Один из них был на надувном матрасе, второй держался за надувную игрушку. Детей заметили спасатели — они вытащили их на берег.