«Выкидывает вещи из окна»: экстренные службы съехались из-за странного поведения сибирячки

Днем 29 апреля в Советском районе Новосибирска спасатели, полицейские и медики скорой помощи приехали к дому на улице Терешковой из-за странного поведения местной жительницы. Об этом сообщают администраторы сообщества «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».
— На телефон дежурного поступила информация, что пожилая женщина выкидывает вещи из окна, стоя на подоконнике внутри квартиры, — говорится в сообщении.
Дверь оказалась заблокирована. Спасатели обеспечили доступ в квартиру и передали
Вчера спасателям пришлось применить альпинистское снаряжение, чтобы достать с карниза кота на улице Курчатова на шестом этаже.