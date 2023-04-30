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Тема дняСибирячка бросила вещи из окна и попала к медикам
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«Выкидывает вещи из окна»: экстренные службы съехались из-за странного поведения сибирячки

Женщина не реагировала на требования открыть дверь в квартиру

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Возможно, спасатели предотвратили трагедию

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Днем 29 апреля в Советском районе Новосибирска спасатели, полицейские и медики скорой помощи приехали к дому на улице Терешковой из-за странного поведения местной жительницы. Об этом сообщают администраторы сообщества «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

— На телефон дежурного поступила информация, что пожилая женщина выкидывает вещи из окна, стоя на подоконнике внутри квартиры, — говорится в сообщении.

Дверь оказалась заблокирована. Спасатели обеспечили доступ в квартиру и передали 86-летнюю пенсионерку полицейским и медикам.

Вчера спасателям пришлось применить альпинистское снаряжение, чтобы достать с карниза кота на улице Курчатова на шестом этаже.

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