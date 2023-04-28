«Собиралась ехать в магазин»: подробности смертельной аварии с фурой на Волочаевской

Родственник женщины, погибшей сегодня утром, 28 апреля, во время аварии на Бердском шоссе, рассказал, куда она шла.
НГС поговорил с племянником сибирячки: его сестре позвонили с телефона Аллы Ивановны и сообщили, что произошла авария.
— Мне рассказала сестра, что Алла Ивановна собиралась ехать в магазин «Лента». Ей было 70 с лишним лет, на пенсии. Пока непонятно, как произошла трагедия. Может, она перешла дорогу по пешеходному переходу, а у грузовика есть мертвые зоны во всяком случае, — объяснил мужчина.
Дочь погибшей сегодня приезжала на место аварии и общалась с сотрудниками ГИБДД, сообщил собеседник НГС.
По предварительным данным, смертельная авария произошла сегодня, 28 апреля, в 09:20 на улице Волочаевской около остановки общественного транспорта «Кинотеатр "Родина"». Водитель 50 лет на автомобиле МАN с полуприцепом задавил пенсионерку, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.
Редакция НГС приносит соболезнование семье погибшей Аллы Ивановны.
Сегодня, 28 апреля, три автомобиля столкнулись на Бердском шоссе, три человека пострадали. Момент жесткого ДТП попал на камеру.