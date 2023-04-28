«Собиралась ехать в магазин»: подробности смертельной аварии с фурой на Волочаевской

По предварительным данным, смертельная авария произошла сегодня, 28 апреля, в 09:20 на улице Волочаевской около остановки общественного транспорта «Кинотеатр "Родина"». Водитель 50 лет на автомобиле МАN с полуприцепом задавил пенсионерку, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.



Редакция НГС приносит соболезнование семье погибшей Аллы Ивановны.

Сегодня, 28 апреля, три автомобиля столкнулись на Бердском шоссе, три человека пострадали. Момент жесткого ДТП попал на камеру.