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«Это треш»: «Газель» и «Инфинити» загорелись на Большой

Показываем видео с места происшествия

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Причина пожара пока неизвестна

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Сегодня днем, 25 апреля, в Новосибирске на улице Большой загорелись два автомобиля. Это произошло в районе проезда Энергетиков.

Видео в редакцию прислал читатель НГС. По его словам, он проезжал мимо места пожара около 14:30. Судя по кадрам, один из автомобилей напоминает KIA K5.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
— Это треш, — сказал очевидец пожара

Видео: читатель НГС Максим

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что загорелись автомобили «Инфинити» и «Газель». Это произошло у здания на Большевистской, 256. Огонь удалось локализовать в 14:40.

На прошлой неделе в Новосибирске загорелся автомобиль у института ФСБ. НГС собрал всё, что известно о происшествии, в онлайн-трансляции.

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