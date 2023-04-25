«Это треш»: «Газель» и «Инфинити» загорелись на Большой

Сегодня днем, 25 апреля, в Новосибирске на улице Большой загорелись два автомобиля. Это произошло в районе проезда Энергетиков.
Видео в редакцию прислал читатель НГС. По его словам, он проезжал мимо места пожара около 14:30. Судя по кадрам, один из автомобилей напоминает KIA K5.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что загорелись автомобили «Инфинити» и «Газель». Это произошло у здания на Большевистской, 256. Огонь удалось локализовать в 14:40.
На прошлой неделе в Новосибирске загорелся автомобиль у института ФСБ. НГС собрал всё, что известно о происшествии, в онлайн-трансляции.