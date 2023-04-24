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Вскрыты окна и двери: неизвестные взломали приемную новосибирского депутата в Академгородке

Помещение до происшествия готовили к ремонту, поэтому ценных вещей там уже не было

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В приемной повредили новую дверь и окно

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В Советском районе Новосибирска неизвестные взломали дверь в приемную депутата Светланы Каверзиной. Об инциденте стало известно сегодня, 24 апреля.

Здание приемной находится на улице Иванова, 9 на территории школы № 61, которая сейчас находится на реконструкции. Саму приемную депутата тоже ремонтируют. Подробности журналисту НГС рассказала Светлана Каверзина:

— Мы вывезли оттуда всю технику и документы. Сегодня сообщили, что там вскрыты окна, двери, помощник ждет полицию. Но там ничего не было. Видимо, люди были не в курсе, что мы оттуда всё вывезли. Всё вскрыли, попытались что-то найти, но не нашли.

Неизвестные повредили дверь и окно, которые установили в августе. Светлана Каверзина предполагает, что приемную могли взломать на выходных, но это не заметили, потому что на территории школы сейчас мало людей. Помощник депутата Всеволод Гулев, который находится на месте происшествия, планирует написать заявление в полицию.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы узнать подробности инцидента. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее Светлана Каверзина обратилась к департаменту образования мэрии. Депутат сообщила, что в одной из школ на Шлюзе начали протекать потолки. На них натянули пленку, чтобы вода не залила пол.

Советский районПриемнаяДепутатСветлана Каверзина
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