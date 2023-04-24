Вскрыты окна и двери: неизвестные взломали приемную новосибирского депутата в Академгородке

Здание приемной находится на улице Иванова, 9 на территории школы № 61 , которая сейчас находится на реконструкции. Саму приемную депутата тоже ремонтируют. Подробности журналисту НГС рассказала Светлана Каверзина:

— Мы вывезли оттуда всю технику и документы. Сегодня сообщили, что там вскрыты окна, двери, помощник ждет полицию. Но там ничего не было. Видимо, люди были не в курсе, что мы оттуда всё вывезли. Всё вскрыли, попытались что-то найти, но не нашли.

