Тело обнаружили в реке возле дома. Подробности гибели 8-летнего мальчика под Новосибирском

Тело 8-летнего мальчика, который пропал вечером
Как сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области, днем на территории одного из домов, родители потеряли из виду
— По данному факту следственным отделом по городу Оби СУ СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
Как ранее рассказали в ГУ МЧС региона, тело мальчика нашли в полынье реки Иня вблизи Березовского сельсовета в СНТ «Заречный» Новосибирской области. Сообщение о пропаже ребенка поступило в 18:00, тело мальчика нашли спустя два часа поисков спасатели Аварийно-спасательной службы Новосибирской области.
В Следственном комитете отметили, что сейчас на реках лед почти весь сошел, но ледяной покров на закрытых водоемах еще остается. Гражданам рекомендуют провести беседы с детьми об опасностях игр у водоемов.
Это третий случай с начала года гибели детей на водоемах. В начале апреля тело