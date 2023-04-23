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Тело обнаружили в реке возле дома. Подробности гибели 8-летнего мальчика под Новосибирском

Следователи возбудили уголовное дело

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Тело мальчика нашли спустя два часа поисков

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Тело 8-летнего мальчика, который пропал вечером 22 апреля, нашли в реке Иня недалеко от дома, где он был вместе со своими родителями. После случившегося следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Как сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области, днем на территории одного из домов, родители потеряли из виду 8-летнего мальчика. Тело ребенка нашли в реке Иня недалеко от дома, где мальчик был с родителями. Следов телесных повреждений не обнаружили.

— По данному факту следственным отделом по городу Оби СУ СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — сообщили в пресс-службе.

Как ранее рассказали в ГУ МЧС региона, тело мальчика нашли в полынье реки Иня вблизи Березовского сельсовета в СНТ «Заречный» Новосибирской области. Сообщение о пропаже ребенка поступило в 18:00, тело мальчика нашли спустя два часа поисков спасатели Аварийно-спасательной службы Новосибирской области.

В Следственном комитете отметили, что сейчас на реках лед почти весь сошел, но ледяной покров на закрытых водоемах еще остается. Гражданам рекомендуют провести беседы с детьми об опасностях игр у водоемов.

Это третий случай с начала года гибели детей на водоемах. В начале апреля тело 8-летнего мальчика нашли волонтеры, по словам местных жителей, ребенок утонул. На этой недели 9-летний мальчик утонул в водоеме в Маслянино.

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