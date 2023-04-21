Появилось новое видео взрыва в Белгороде

В телеграм-канале «Подъем» опубликовали видео с моментом взрыва авиабомбы в Белгороде, снятое камерой наблюдения. На кадрах видно, что в этот момент на дороге было активное автомобильное движение. Взрыв произошел через несколько секунд после того, как снаряд упал на землю.