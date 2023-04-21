Появилось новое видео взрыва в Белгороде

В телеграм-канале «Подъем» опубликовали видео с моментом взрыва авиабомбы в Белгороде, снятое камерой наблюдения. На кадрах видно, что в этот момент на дороге было активное автомобильное движение. Взрыв произошел через несколько секунд после того, как снаряд упал на землю.
Взрыв в Белгороде произошел в ночь на 21 апреля, радиус образовавшейся воронки составил около 20 метров. Позднее в Минобороны сообщили, что над городом произошел «нештатный сход авиационного боеприпаса».
— Есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи. Мэр города Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и все оперативные и аварийные службы находятся на месте, — рассказывал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По официальным данным, погибших нет, три человека пострадали. Мы публиковали последствия взрыва в Белгороде в 12 фотографиях.