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Спецоперация на Украине

Появилось новое видео взрыва в Белгороде

На нем видно, что после падения снаряд взорвался не сразу

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Погибших в результате происшествия нет

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В телеграм-канале «Подъем» опубликовали видео с моментом взрыва авиабомбы в Белгороде, снятое камерой наблюдения. На кадрах видно, что в этот момент на дороге было активное автомобильное движение. Взрыв произошел через несколько секунд после того, как снаряд упал на землю.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Подъём / t.me

Взрыв в Белгороде произошел в ночь на 21 апреля, радиус образовавшейся воронки составил около 20 метров. Позднее в Минобороны сообщили, что над городом произошел «нештатный сход авиационного боеприпаса».

— Есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи. Мэр города Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и все оперативные и аварийные службы находятся на месте, — рассказывал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.


По официальным данным, погибших нет, три человека пострадали. Мы публиковали последствия взрыва в Белгороде в 12 фотографиях.

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