Сотрудницы новосибирской транспортной компании за год незаконно потратили 3 млн на путевки и дорогие телефоны

В Новосибирске изменили приговор трем сотрудницам транспортной компании «АльянсТрансТорг», которых ранее признали виновными в мошенничестве. Информация об этом появилась на сайте Октябрьского районного суда.
Изначально финансовому директору Татьяне Гордийчук назначили 3,5 года условно со штрафом 250 тысяч рублей, а бухгалтерам Ольге Пичкулянт и Ксении Соловьевой — по 2,5 года условно со штрафом 100 тысяч рублей.
Согласно материалам дела, с ноября 2016 года по октябрь 2017 года сотрудницы, используя свое служебное положение, потратили деньги компании на личные нужды. В числе которых: покупка дорогих телефонов, авиабилетов и туристических путевок. Также женщины оформляли себе премии и перечисляли средства своим родственникам. Ущерб составил почти три миллиона рублей.
В итоге апелляционное определение изменило приговор: Татьяна Гордийчук получила три года условно со штрафом 150 тысяч рублей, Ольга Пичкулянт и Ксения Соловьева — по два года условно без штрафа.
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