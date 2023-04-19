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Бастрыкин взял на контроль расследование стрельбы в новосибирской школе

Инцидент произошел 4 апреля в одной из школ в Дзержинском районе

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Один из учеников выстрелил в другого из пневматического пистолета

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Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование стрельбы в школе Дзержинского района Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, в том числе об установленных причинах и условиях, способствовавших произошедшему, а также мерах к их устранению, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 4 апреля в одной из школ в Дзержинском районе. В полицию поступило сообщение о том, что один из учеников выстрелил в другого из пневматического пистолета. Сотрудники полиции забрали пистолет у подростка, а пострадавшего отправили на экспертизу.

В прокуратуре региона уточняли, что стрельба произошла на перемене, конфликтных ситуаций между школьниками не было. После происшествия несовершеннолетнего поставили на учет в ПДН, на его мать составили административный протокол, а директор уволился из школы.

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