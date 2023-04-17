Сотрудник МЧС покончил с собой после ссоры с женой в Новосибирской области

В городе Куйбышев 16 апреля следователи обнаружили труп мужчины. По информации НГС, работавший в МЧС сибиряк покончил с собой в собственном доме после ссоры с женой.
— Следователем проведён осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская, для установления причины смерти, проводится ряд проверочных мероприятий в целях установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следственным отделом по Куйбышевскому району будет принято процессуальное решение, — пояснил НГС в Следственном управлении Следственного комитета по Новосибирской области.
В региональном управлении МЧС от комментариев воздержались.
В начале марта 14-летний школьник покончил с собой под Новосибирском. Вот что мы выяснили об этой трагедии.