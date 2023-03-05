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14-летний школьник покончил с собой под Новосибирском

С семьей несовершеннолетнего работают специалисты

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Инцидент произошел в Новосибирском районе

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Несовершеннолетний мальчик покончил с собой в Новосибирской области. Информация о происшествии опубликована в официальной группе администрации Новосибирского района во «ВКонтакте». В сообщении указано, что по факту инцидента идет следствие.

— В нашем районе случилось большое горе — суицид подростка. Идет следствие, с семьей работают специалисты, — указано в сообщении группы. — Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким мальчика.

Информацию о гибели ребенка НГС также подтвердила руководитель МКУ «Управление образования Новосибирского района Новосибирской области» Юлия Кузнецова. Она уточнила, что специалисты работают с семьей и подростками.

В пресс-службе СУ СК РФ по региону отказались комментировать происшествие с несовершеннолетним, в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС сообщили, что не владеют информацией об инциденте.

Между тем в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» указано, что подростку было 14 лет. Инцидент произошел в поселке Верх-Тула.

В прошлом году в Новосибирской области 21 ребенок покончил с собой. В регионе за 2022 год зарегистрировали 147 попыток суицида с участием несовершеннолетних.

Верх-ТулаПодросткиСуицид
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