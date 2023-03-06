«4 года назад умерла мама»: что известно о суициде девятиклассника под Новосибирском

Знакомые девятиклассника, который покончил с собой в новосибирском селе Верх-Тула, рассказали, что им известно о подростке.
— В школе ходил веселый, его никто не обижал. Знаю, что учился нормально, — сообщил журналисту учащийся той же школы.
Другой собеседник НГС отметил, что лично с погибшим и его семьей не знаком, но его сын учился в одном классе с погибшим мальчиком.
— Ни разу ничего плохого от сына не слышал про него, нормальный, адекватный парень, учился неплохо. У мальчика есть младшая сестра, их воспитывает отец, потому что 4 года назад умерла мама, — сообщил мужчина.
Остальные жители поселка, с которыми связался НГС, отказались говорить о гибели мальчика, ссылаясь на то, что идет следствие.
Под постом о трагедии в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» появился комментарий от имени пользовательницы, женщина с таким же именем является директором школы, где учился погибший. В сообщении говорится, что из-за случившегося переживают и родители, и учителя:
— У нас погиб ребенок, очень тяжело всем и родителям, и педагогам, и друзьям. Обращаюсь ко всем с просьбой прекратить распространять эту информацию, ведется следствие. Что произошло — неизвестно, никакой записки не было. Прошу проявить сочувствие к семье и детям.
На момент публикации в школе на звонок не ответили. Уполномоченная по правам ребенка Надежда Болтенко сообщила НГС, что на данный момент информации о семье ребенка нет, омбудсмен направила запросы в ведомства.
Вчера факт гибели подтвердила руководитель МКУ «Управление образования Новосибирского района Новосибирской области» Юлия Кузнецова. Она уточнила, что специалисты работают с семьей и подростками.
В пресс-службе СУ СК РФ по региону отказались комментировать происшествие с несовершеннолетним, в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС сообщили, что не владеют информацией об инциденте.
Ранее сообщалось, что в прошлом году в Новосибирской области 21 ребенок совершил суицид.