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Не справилась с управлением и врезалась в дерево: подробности смертельного ДТП в Новосибирске

Спасатели опубликовали кадры с места аварии

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Авария произошла поздно вечером

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Спасатели показали кадры с места смертельного ДТП в Кировском районе Новосибирска. Женщина за рулем Mazda Capella врезалась в дерево, после столкновения сибирячка погибла.

Как сообщили спасатели МАСС, вчера вечером они ликвидировали последствия аварии на улице Петухова. Водитель — женщина 57 лет — за рулем автомобиля Mazda Capella не справилась с управлением, выехала с проезжей части и врезалась в дерево.

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Тело погибшей достали спасатели

Видео: Спасатели МАСС / «ВКонтакте»

Информация об аварии поступила на телефон дежурного МАСС в 22:13. Спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента достали тело погибшей из автомобиля и передали бригаде врачей скорой помощи. Вместе с пожарными обеспечили противопожарную безопасность машины и ее стабилизацию от перемещения на проезжей части.

В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску сообщили, что, по предварительным данным, авария произошла в 21:58 на улице Петухова, около дома 38/1. Женщина 57 лет на Mazda Capella врезалась в дерево. В результате аварии она погибла на месте. Сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.

16 апреля на дороге из Бердска в Академгородок 30-летний водитель сбил 66-летнего водителя пикапа, который вышел поменять колесо. Водитель пикапа погиб в больнице.

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