Водитель пикапа, которого сбил грузовик, скончался в больнице — подробности утреннего ДТП

На дороге из Бердска в Академгородок сегодня, 16 апреля, в 11:50
— Водитель на автомобиле MAN, трезвый, следовал из Бердска в сторону Новосибирска, и на мосту реки Бердь произошел наезд на мужчину, который вышел из автомобиля Nissan из-за лопнувшего колеса, — рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.
Водителя Nissan доставили в больницу, где он впоследствии скончался. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ночью 15 апреля в Каргатском районе произошло смертельное ДТП. На трассе Р-254 «Иртыш» столкнулись «Лада-Ларгус» и «Газель», погиб один человек.