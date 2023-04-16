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Водитель пикапа, которого сбил грузовик, скончался в больнице — подробности утреннего ДТП

ДТП произошло на мосту реки Бердь

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Как уточнили в ГИБДД, водитель MAN был трезв

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На дороге из Бердска в Академгородок сегодня, 16 апреля, в 11:50 30-летний водитель MAN сбил 66-летнего водителя пикапа, который вышел поменять колесо.

— Водитель на автомобиле MAN, трезвый, следовал из Бердска в сторону Новосибирска, и на мосту реки Бердь произошел наезд на мужчину, который вышел из автомобиля Nissan из-за лопнувшего колеса, — рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

Водителя Nissan доставили в больницу, где он впоследствии скончался. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ночью 15 апреля в Каргатском районе произошло смертельное ДТП. На трассе Р-254 «Иртыш» столкнулись «Лада-Ларгус» и «Газель», погиб один человек.

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