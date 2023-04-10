За месяц 8 подростков получили передозировку наркотиками в Новосибирске — одному из них 14 лет

В 2022 году в Новосибирской области от передозировок скончались 462 человека, в 2021 году — 480. Среди несовершеннолетних в 2022 году зафиксировали 16 передозировок, один подросток умер. В 2021 году 21 несовершеннолетний отравился наркотиками, 2 погибли.

За последние 2 года в Новосибирской области выросло количество отравлений из-за употребления наркотиков. За 2021 год количество передозировок выросло на 60%.