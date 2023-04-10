За месяц 8 подростков получили передозировку наркотиками в Новосибирске — одному из них 14 лет

В марте 2023 года скорая помощь Новосибирска 8 раз выезжала на вызовы к подросткам с передозировкой наркотиками. Среди них есть дети 14 и 16 лет.
Об этом НГС сообщил заведующий организационно-методическим консультационным отделом Новосибирского областного клинического наркологического диспансера Равиль Теркулов.
— Порядка 8 несовершеннолетних. Среди них 2007, 2009 года рождения. Были вызовы к ним скорой помощи в связи с отравлением наркотическими средствами, — сказал Равиль Теркулов.
Всего с января этого года бригады скорой помощи зафиксировали 488 выездов, связанных с отравлениями наркотиками. Отравляются разными веществами: героином, марихуаной, кодеином, метадоном, морфином и синтетическими наркотиками.
В 2022 году в Новосибирской области от передозировок скончались 462 человека, в 2021 году — 480. Среди несовершеннолетних в 2022 году зафиксировали 16 передозировок, один подросток умер. В 2021 году 21 несовершеннолетний отравился наркотиками, 2 погибли.
За последние 2 года в Новосибирской области выросло количество отравлений из-за употребления наркотиков. За 2021 год количество передозировок выросло на 60%.