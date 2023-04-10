«Находили мертвыми в машинах, отелях, квартирах». По стране прокатилась волна загадочных смертей — у людей шла пена изо рта

В марте и апреле новостные сайты по всей стране пестрили сообщениями о загадочных и страшных смертях молодых людей. В Екатеринбурге в закрытой квартире на Эльмаше нашли тела супругов — рядом с ними плакали двухлетний мальчик и совсем маленькая девочка. Позже дома у семьи нашли порошок. Затем на территории учебной базы Военной академии связи им. Буденного в Ленобласти обнаружили тела троих курсантов. Известно, что молодые люди могли погибнуть после употребления химического вещества. Перед гибелью парни ходили в увольнение. В начале апреля в Новосибирске после похода в клуб скончалась 19-летняя девушка.
У всех погибших были похожие симптомы перед смертью: судороги и пена изо рта. Экспертиза вещества, которое могли употреблять погибшие, еще не готова. Но один из источников наших коллег из Екатеринбурга утверждал, что молодые родители на Эльмаше могли употребить метадон.
— По основной версии (экспертиза еще идет. — Прим. ред.), кто-то принял метадон (аналог героина) за мефедрон. И там, и там белый порошок, их легко спутать. Но у метадона используемый для получения кайфа объем вещества намного меньше, — рассказал собеседник. — Если его сыпать как мефедрон, то сразу же наступает смерть от передозировки вне зависимости от способа употребления. Возможно, кто-то из торговцев запрещенными веществами продает один наркотик под именем другого.
Мы спросили у экспертов и самих потребителей, почему могла возникнуть такая тенденция.
НГС негативно относится к наркотикам и не поощряет их употребление. Материал подготовлен с целью информирования читателей о существовании проблемы наркопотребления. В целях соответствия законодательству мы скрываем некоторые названия и описания, которые встречаются в тексте.
«Фиксируем эпидемию передозировок»
О том, что метадон по ошибке можно принять за мефедрон, говорят и сами наркопотребители:
— Бывает, что люди забирают чужие закладки: сейчас весна, снег тает, и их становится видно. Что внутри, они не знают, а почти все порошки одинаковые на вид. И могут начинать пробовать, чтобы разобраться. Кто-то думает, что там мефедрон, кокаин или амфетамин, а там может оказаться героин или метадон, — рассказал Миша.
Всплеск случаев передозировки метадоном фиксируют и врачи. Как объяснил врач — психиатр-нарколог из Омска Николай Унгурян, проблема стала острее после закрытия «Г****» в феврале прошлого года.
Николай Унгурян — врач — психиатр-нарколог, онлайн-врач фонда «Гуманитарное действие» — одной из наиболее известных ВИЧ-сервисных организаций России.
— На рынке образовалась огромная пустота, куда, конечно, хлынули наркомагазины. Производители сами стали изготавливать в России синтетику. Появилось много магазинов, все пытаются завлечь потребителя. Безусловно, воцарился некий хаос, система разрушилась, — рассказал Николай Унгурян.
«Г****» — крупнейший российский даркнет-рынок по торговле наркотиками и другими запрещенными товарами. Существовал с 2015-го по 2022 год. Маркетплейс прикрыли в рамках совместной операции властей США и Германии. При этом наркобизнес продолжает существовать.
По его словам, это привело к тому, что под видом мефедрона, самого популярного синтетического наркотика, продают метадон. При этом, если использовать метадон в тех же объемах, что и мефедрон, может быстро случиться передозировка.
— Мы фиксируем эпидемию передозировок еще с того года. Людей находили мертвыми в машинах, отелях, квартирах. Это, конечно, большая катастрофа. Это происходит и потому, что у потребителей нет доступа к «Налоксону» (антагонист опиоидных рецепторов, применяется как антидот при передозировках опиоидов, в первую очередь героина. — Прим. ред.), а скорую вызывать боятся из-за наркополитики, — объяснил врач.
Президент Ассоциации реабилитационных центров «Форум» в Новосибирске Владимир Волков тоже связывает путаницу с веществами с весной:
— Люди целенаправленно ищут по определенным местам чужие закладки, которые зимой не забрали. Всё, что не найдено за зиму, оттаивает весной. Весна вообще тяжелое время для наших людей, много обострений, — отметил Волков.
Что такое метадон?
Метадон — это синтетический опиоид, который разработали еще в 60–70-х годах в Германии. В частности, он использовался в анестезиологии. Сейчас на Западе его применяют в заместительной терапии для лечения и поддержки людей, принимающих опиоидные наркотики. В этом случае пациентам каждый день выдают дозу метадона в виде жидкого геля без вкуса и запаха. В таком случае вещество может облегчить состояние человека, но не вызывать эйфории.
— Что такое российский метадон? Его варят уличными методами по формуле, очень похожей на оригинальную. Он отличается тем, что вызывает чувство эйфории или «прихода», — объяснил врач.
Действие его длится 2–3 дня, после этого начинается сильная ломка, обычно на 4–5-й день после приема последней дозы. В России метадон опасен потому, что неизвестен его состав и дозировка:
— Люди покупают просто расфасованные кристаллы и дома делят на индивидуальные дозы. Если брать Запад, для каждого человека доза рассчитывается медиком. У нас потребители сами, сколько хотят себе, отмеряют, — сказал Николай Унгурян.
Кроме того, у «грязного» метадона много побочных эффектов: он сжигает слизистую, разрушает оболочку стенки желудка, может привести к эрозиям желудка, язвам и кровотечению. Вещество снижает скорость клубочковой фильтрации в почках.
Прием метадона может привести к тромбофлебитам и тромбоэмболии — закупорке вены с последующим образованием тромба и высоким риском для жизни. Вещество быстро сжигает вены, поэтому люди часто меняют места инъекции. Некоторые ставят его в мышцы, на месте укола возникают нагноения — флегмоны, которые приходится вырезать, перечислил врач.
— Люди могут погибнуть и уродуют сами себя, но ничего поделать не могут, потому что такая сильная тяга, как от героина. Плюс при высоких дозах люди умирают, не понимая, что они умирают. У них начинает останавливаться дыхание, человек начинает погружаться в сонное состояние, — объяснил Николай Унгурян.
В итоге человек засыпает, у него останавливаются дыхательные центры и он умирает.
Как распознать передозировку?
По словам врача Николая Унгуряна, основные симптомы передозировки метадоном — головокружение, слабость мышц, проблемы с дыханием. Сами потребители рассказывают, что при передозе им тяжело вздохнуть, не получается набрать полную грудь воздуха.
При таких симптомах нужно немедленно оказывать себе помощь. При передозировках опиоидными наркотиками пациентам ставят «Налоксон». В России его нет в свободной продаже — получить препарат можно только в больнице или в фонде «Гуманитарное действие»* в Санкт-Петербурге.
— Ставится он внутримышечно и внутривенно, разница в скорости эффекта. Вводить нужно 2 миллилитра. Если человек в течение 5–7 минут не дает реакции, то вводим повторно еще 2 миллилитра. Если после этого человек не просыпается, скорее всего, помощь оказана поздно и он может умереть, — описал процесс Николай Унгурян.
При этом нельзя ставить больше 8 кубов «Налоксона» в сутки.
Даже если у вас есть «Налоксон», всё равно нужно вызывать скорую, причем быстро. По словам Николая Унгуряна, полная остановка дыхания у человека может произойти в течение 15 минут. После этого есть еще 12–15 минут, которые пациент может провести без дыхания, затем он впадает в кому.
Диспетчеру скорой помощи нужно сообщить, что у потребителя произошла передозировка веществом, он потерял сознание и не дышит.
— Это важно говорить, тогда бригада приезжает сразу и уже в пути набирает шприц с «Налоксоном», — подчеркнул врач.
Скорую нужно вызывать, потому что после укола «Налоксона» пациенту нужна поддержка. После введения вещества нужно около 40 минут быть рядом.
— Действие «Налоксона» длится 40 минут. Ели дозировка была большая, то часть метадона может не всосаться, и как только действие «Налоксона» уйдет, человек может снова впасть в передозировочное состояние, — объяснил Николай Унгурян.
На скорой лучше уехать в больницу — врачи смогут поддерживать состояние пациента.
Статистика
За последние 2 года в Новосибирской области выросло количество отравлений из-за употребления наркотиков. За 2021 год количество передозировок выросло на 60%, при этом в 2022 году это число уменьшилось. Общее количество передозировок за 2022 год — 841, из них летальных — 462. Это на 4% меньше, чем в 2021 году.
Среди несовершеннолетних в 2022 году зафиксировали 16 передозировок, один подросток умер. В 2021 году
— Все ищут причины. Кто-то говорит, что после ковида население стало больше двигаться. Границы открыли, и движение наркотиков тоже стало более открытым. Появляются новые синтетические наркотики, — перечислил заведующий организационно-методическим консультационным отделом Новосибирского областного клинического наркологического диспансера Равиль Теркулов.
По его словам, с января этого года бригады скорой помощи зафиксировали 488 выездов, связанных с отравлениями наркотиками. Отравляются разными веществами: героином, марихуаной, кодеином, метадоном, морфином и синтетическими наркотиками.
В марте этого года около 8 вызовов были к несовершеннолетним с отравлениями химическими веществами. Среди пациентов был 14-летний подросток.
У взрослого населения средний возраст людей с отравлениями — 38–39 лет. Часто погибают от смеси разных наркотиков:
— Опиоидная группа, метадон и мефедрон — для организма не имеет значения. Для сердца, печени, почек это токсин, и организм ведет себя соответствующим образом. Он защищается. Защита выражается в скорости сердечных сокращений, остановке дыхания, поражении внутренних органов. Хроническое потребление ведет к поражению всех органов. Просто кому-то повезет, что он не отравился, кому-то не повезет, — рассказал Равиль Теркулов.
При этом из всех смертей от передозировок не более 5–7% приходятся на больницы. Чаще всего люди погибают дома или на улице. Это связано с тем, что потребители часто отказываются от госпитализации, отчасти это связано с предрассудками о наркопотребителях в обществе:
— Наркомания — это заболевание, которое имеет право быть. Так же, как сахарный диабет, сердечные заболевания и другие. Человек имеет право болеть, это не значит, что он плохой. Человек не родился таким. Это не привычка, это заболевание, и оно требует соответствующего подхода, — подчеркнул Равиль Теркулов. — Есть помощь государственная, есть негосударственная. Есть группы анонимных наркоманов, куда можно обратиться. Можно получить консультацию по телефону доверия.
Кроме того, в «Телеграме» существуют помогающие боты. Например, «Наркоздрав в Новосибирске» консультирует онлайн, чтобы у людей, которые употребляют, была возможность написать и обратиться за поддержкой. Еще можно позвонить по номеру 7 (383) 209-02-18 — это горячая линия по вопросам ВИЧ и наркозависимости, где можно бесплатно и анонимно получить консультацию.
Что еще почитать про наркотики в Новосибирске
1. На чём сидит Новосибирск. Исследование регионального наркорынка.
2. «Я понятия не имел, что это такое»: как молодежь сидит на мефедроне и чем это заканчивается. В 2010 году это вещество было легальным, и за ним выстраивались очереди.
3. Новые головы «Г****»: как наркорынок Новосибирска изменился после закрытия крупнейшей торговой площадки.