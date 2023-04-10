«Находили мертвыми в машинах, отелях, квартирах». По стране прокатилась волна загадочных смертей — у людей шла пена изо рта

Мы спросили у экспертов и самих потребителей, почему могла возникнуть такая тенденция.

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«Фиксируем эпидемию передозировок»

О том, что метадон по ошибке можно принять за мефедрон, говорят и сами наркопотребители:

— Бывает, что люди забирают чужие закладки: сейчас весна, снег тает, и их становится видно. Что внутри, они не знают, а почти все порошки одинаковые на вид. И могут начинать пробовать, чтобы разобраться. Кто-то думает, что там мефедрон, кокаин или амфетамин, а там может оказаться героин или метадон, — рассказал Миша.