Бомбу пронесли в статуэтке? Всё, что известно о смертельном взрыве в петербургском кафе

Сегодня, 2 апреля, около 20:40 в кафе в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Собрали всё, что известно о ЧП.



Что случилось?

Взрыв раздался в заведении на Университетской набережной, 25. Погиб военкор Владлен Татарский, еще 25 человек ранены. 19 из них — в больнице. Всего собравшихся, по словам очевидцев, было около ста.