Бомбу пронесли в статуэтке? Всё, что известно о смертельном взрыве в петербургском кафе

Сегодня, 2 апреля, около 20:40 в кафе в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Собрали всё, что известно о ЧП.
Что случилось?
Взрыв раздался в заведении на Университетской набережной, 25. Погиб военкор Владлен Татарский, еще 25 человек ранены. 19 из них — в больнице. Всего собравшихся, по словам очевидцев, было около ста.
В этом кафе проходили встречи клуба «Кибер фронт», где сторонники спецоперации собирались на дискуссии. В «Кибер фронте» подтвердили, что взрыв случился во время одного из их мероприятий.
По информации «Фонтанки», кафе принадлежит Евгению Пригожину. Оно работает только в субботу и воскресенье, именно как дискуссионная площадка.
Кто это сделал?
Очевидцы рассказали, что за несколько минут до взрыва Татарский принял в подарок бюст, изображавший его самого. Дарительницу описывают как девушку в клетчатой юбке, она назвалась художницей и сидела за столиком одна.
— Подарила статуэтку, он поблагодарил, она села метрах в трех. Через 5 минут это случилось. Пострадали те, кто ближе сидел, — объяснили «Фонтанке» очевидцы.
По одной из версий, рванул именно подарок. Девушку в юбке еще не нашли.
Кем был Владлен Татарский?
Его настоящее имя — Максим Фомин. Он родился в Макеевке (сейчас — ДНР. — Прим. ред.) в семье шахтеров и сразу после школы тоже пошел работать в шахту. Вскоре он попытался заняться бизнесом, а через несколько лет его посадили по обвинению в вооруженном ограблении.
Этот период его жизни совпал с драматическими событиями в Донбассе в 2014 году. После того как колония попала под артиллерийский обстрел, заключенный оказался на свободе и немедленно примкнул к военным, отстаивающим независимость Донбасса. Затем Татарский, известный тогда под позывным Профессор, перешел в разведку ЛНР. Там он служил до 2017 года.
После этого будущий блогер и решил попробовать себя в журналистике. Его известность стала нарастать после февраля 2022 года — тогда он вернулся на передовую как военкор. Владлен Татарский вел одноименный телеграм-канал, в котором более полумиллиона подписчиков. В нем он выкладывал кадры с мест боев и рассуждал о политике, всё — с ярких пророссийских позиций.
Также Татарский занимался литературой. Из-под его пера вышли автобиография «Бег», «Война» и серия рассказов «Медитация».
Что говорят силовики?
В МВД подтвердили, что погибший — военкор. На место ЧП выехали сотрудники полиции и экстренных служб, они выясняют причины и обстоятельства взрыва.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве с отягчающими обстоятельствами.
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— Сегодня в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв неизвестного взрывного устройства. По предварительным данным, в результате этого погиб военкор, известный под псевдонимом Владлен Татарский, также ранения различной степени тяжести получили 19 человек. Информация о количестве пострадавших уточняется, — сообщили в СК.
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