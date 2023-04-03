Видел Путина, вещал с передовой: что известно о военкоре Владлене Татарском, которого убило взрывом

Однако затем занялся бизнесом. Вряд ли его можно назвать удачным, ведь спустя несколько лет Владлен по обвинению в вооруженном ограблении оказался в тюрьме — в соседней Горловке.



Этот период его жизни совпал с драматическими событиями на Донбассе в 2014 г. После того как колония попала под артиллерийский обстрел, Владлен Татарский оказался на свободе и немедленно примкнул к вооружениям формированиям, отстаивающим независимость Донбасса, с позывным Профессор. Провоевав до конца года в разгар самых горячих боев в боевых отрядах (в том числе под началом Игоря Безлера), Владлен был вынужден перейти на службу в подразделения ЛНР. По одной из версий, в родном Донецке воевать мешала судимость.

