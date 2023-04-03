Видел Путина, вещал с передовой: что известно о военкоре Владлене Татарском, которого убило взрывом

Этим вечером, 2 апреля, при взрыве в Санкт-Петербурге погиб военный корреспондент из Донецка Владлен Татарский. Инцидент произошел в кафе на Университетской набережной, которое принадлежит Евгению Пригожину. По предварительной информации, взорвался бюст, который на встрече Татарскому принесла женщина в качестве подарка.
Рассказываем, чем был известен погибший военкор.
Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) родился в Макеевке — сейчас это ДНР — в 1982 году. Сразу после школы пошел работать в шахту, как его отец и дед.
Однако затем занялся бизнесом. Вряд ли его можно назвать удачным, ведь спустя несколько лет Владлен по обвинению в вооруженном ограблении оказался в тюрьме — в соседней Горловке.
Этот период его жизни совпал с драматическими событиями на Донбассе в 2014 г. После того как колония попала под артиллерийский обстрел, Владлен Татарский оказался на свободе и немедленно примкнул к вооружениям формированиям, отстаивающим независимость Донбасса, с позывным Профессор. Провоевав до конца года в разгар самых горячих боев в боевых отрядах (в том числе под началом Игоря Безлера), Владлен был вынужден перейти на службу в подразделения ЛНР. По одной из версий, в родном Донецке воевать мешала судимость.
До 2017 года Владлен Татарский служил в разведке. Уйдя со службы, решил попробовать себя в журналистике в составе созданной им же группы «Терриконы Донбасса».
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В феврале 2022 года Владлен вернулся на передовую в качестве независимого военкора — для канала «Дневной Владлен» и «Вечерний Владлен». Старые связи, личная харизма и профессиональное понимание происходящего на фронте позволили ему войти в топ блогеров, освещающих СВО. Кроме того, он присутствовал в Кремле на выступлении президента РФ Владимира Путина по случаю вхождения в состав России территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей и снял там репортаж.
Кроме журналистики Владлен Татарский занимался литературой. Из-под его пера вышли автобиография «Бег», а также «Война» и серия рассказов «Медитация».
Подробности об инциденте читайте в нашей онлайн-трансляции.