СЕЙЧАС -15°С
Пробки 2/10
usd 77.32
eur 84.11
Тема дняДепутата горсовета признали иноагентом
Все новости
Все новости

Из-за гибели трех человек на пожаре возбуждено уголовное дело в Новосибирске

Назначены все необходимые экспертизы

180

Одноэтажный дом загорелся вчера днем

Поделиться

Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели трех человек в Первомайском районе. Пожар произошел вчера, 31 марта, в одноэтажном доме на улице Азолина около 15:20.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

— В ходе тушения пожара обнаружены тела двух женщин и мужчины, личность которых в настоящий момент устанавливается, — добавили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Назначены все необходимые экспертизы.

Ранее НГС писал о том, что в ночном пожаре погибли два человека. Огонь мог вспыхнуть из-за курения.

По теме

ПожарСледователиУголовное делоПричинение смерти по неосторожности
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter