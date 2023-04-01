Из-за гибели трех человек на пожаре возбуждено уголовное дело в Новосибирске

Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели трех человек в Первомайском районе. Пожар произошел вчера,
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
— В ходе тушения пожара обнаружены тела двух женщин и мужчины, личность которых в настоящий момент устанавливается, — добавили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Назначены все необходимые экспертизы.
Ранее НГС писал о том, что в ночном пожаре погибли два человека. Огонь мог вспыхнуть из-за курения.