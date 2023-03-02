«Речь идет об атаке террористов»: в Кремле высказались о диверсии в Брянской области

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с проникновением украинских диверсантов в Брянскую область. По словам Пескова, Владимир Путин получает постоянные доклады по линии силовых ведомств и от губернатора области Александра Богомаза. В частности, среди докладчиков — руководитель ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу и руководитель Росгвардии Виктор Золотов.
Остальные заявления представителя Кремля по этому поводу выглядели следующим образом:
- проведение Совбеза сегодня не планируется, оперативное совещание с его членами назначено на завтрашний день;
- речь идет об атаке террористов, принимаются меры по их уничтожению;
- в связи с ситуацией Путин не поедет в Ставропольский край (поездка планировалась сегодня), но проведет мероприятие по открытию года педагога онлайн;
- пока нельзя сказать, повлияют ли события в Брянской области на изменение статуса СВО.
Напомним, сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале сообщил о том, что на территорию региона с Украины проникла группировка диверсантов. Всю информацию о происходящем мы собираем в онлайн-трансляции.