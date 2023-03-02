Вели работы, нашли труп: к тепловой камере на Петухова вызвали спасателей и следователей

Вчера днем,
— Петухова. Требуется извлечь тело мужчины из труднодоступного места. Помощь оказана. Мужчина
Тело нашли в раскопанной тепловой камере, когда там проводились работы. Следов насильственной смерти не было.
В Следственном комитете региона сообщили, что начали доследственную проверку после обнаружения трупа.
— Следователи провели осмотр места происшествия. В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в Следственном комитете по Новосибирской области.
Следователи назначили судебные экспертизы, чтобы установить точную причину смерти.
На выходных на улице Владимира Высоцкого спасатели МАСС нашли труп мужчины в запертой квартире.