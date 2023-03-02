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Вели работы, нашли труп: к тепловой камере на Петухова вызвали спасателей и следователей

Обстоятельства происшествия уточняются

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Тело мужчины нашли в раскопанной тепловой камере

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Вчера днем, 1 марта, спасатели МАСС нашли в Кировском районе Новосибирска тело мужчины 1981 года рождения. Следователи начали проверку.

— Петухова. Требуется извлечь тело мужчины из труднодоступного места. Помощь оказана. Мужчина 1981 г. р. без признаков жизни передан сотрудникам отдела полиции, — указано в сводке спасателей.

Тело нашли в раскопанной тепловой камере, когда там проводились работы. Следов насильственной смерти не было.

В Следственном комитете региона сообщили, что начали доследственную проверку после обнаружения трупа.

— Следователи провели осмотр места происшествия. В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в Следственном комитете по Новосибирской области.

Следователи назначили судебные экспертизы, чтобы установить точную причину смерти.

На выходных на улице Владимира Высоцкого спасатели МАСС нашли труп мужчины в запертой квартире.

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