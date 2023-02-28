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По ТВ и радио в Сибири объявили воздушную тревогу — что объяснили в МЧС

В частности, в Новокузнецке женщина обратилась в ЕДДС из-за тревоги по радио

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Похожая ситуация была и в Новосибирске на прошлой неделе

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В сибирских городах, а также в других регионах России по радио и телевизору объявили воздушную тревогу. В МЧС уже назвали эти ситуации взломом.

Как сообщает кузбасское издание NGS42.RU, жительница Новокузнецка обратилась в ЕДДС с просьбой уточнить, действительно ли объявлена воздушная тревога, которую она услышала по городскому радио.

Также новости о взломе телевизионных сигналов появились в Омске. Как сообщают наши коллеги из NGS55.RU, эфир федерального телеканала «Суббота» прервался сообщением о том, что всем нужно немедленно спуститься в укрытие из-за угрозы ракетного удара.

Как написали наши коллеги из пермского издания 59.RU, в разных регионах России воздушную тревогу объявляют по телевизору и радио. Так, читатели 59.RU заметили такие сообщения и на детском канале «Солнце». В Свердловской области призывы идти в укрытие появились на каналах «Ю» и «Суббота», сообщают наши коллеги с портала E1.RU.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Такое сообщение появилось в соцсетях

Видео: читательница 59.RU

В пресс-службе МЧС по Новосибирской области сообщили, что в регионе нет обратившихся из-за воздушной тревоги. В пресс-службе МЧС России подтвердили взлом радиостанций и телеканалов.

— В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности! — сообщили в пресс-службе МЧС России.

На прошлой неделе воздушная тревога включилась на новосибирском радио. Позже МЧС сообщили, что это была хакерская атака.

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