По ТВ и радио в Сибири объявили воздушную тревогу — что объяснили в МЧС

— В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности! — сообщили в пресс-службе МЧС России.