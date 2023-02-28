По ТВ и радио в Сибири объявили воздушную тревогу — что объяснили в МЧС

В сибирских городах, а также в других регионах России по радио и телевизору объявили воздушную тревогу. В МЧС уже назвали эти ситуации взломом.
Как сообщает кузбасское издание NGS42.RU, жительница Новокузнецка обратилась в ЕДДС с просьбой уточнить, действительно ли объявлена воздушная тревога, которую она услышала по городскому радио.
Также новости о взломе телевизионных сигналов появились в Омске. Как сообщают наши коллеги из NGS55.RU, эфир федерального телеканала «Суббота» прервался сообщением о том, что всем нужно немедленно спуститься в укрытие из-за угрозы ракетного удара.
Как написали наши коллеги из пермского издания 59.RU, в разных регионах России воздушную тревогу объявляют по телевизору и радио. Так, читатели 59.RU заметили такие сообщения и на детском канале «Солнце». В Свердловской области призывы идти в укрытие появились на каналах «Ю» и «Суббота», сообщают наши коллеги с портала E1.RU.
В пресс-службе МЧС по Новосибирской области сообщили, что в регионе нет обратившихся из-за воздушной тревоги. В пресс-службе МЧС России подтвердили взлом радиостанций и телеканалов.
— В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности! — сообщили в пресс-службе МЧС России.
На прошлой неделе воздушная тревога включилась на новосибирском радио. Позже МЧС сообщили, что это была хакерская атака.