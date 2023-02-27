«Играл с собакой возле школы»: восьмилетний мальчик пропал в Новосибирской области

В Новосибирской области в поселке Ордынском пропал
— Утром видели возле школы, играл с собакой, но в саму школу не зашел. Педагог позвонил родителям, что мальчик на уроках не появился. Ранее не пропадал, — рассказали НГС в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Приметы Владислава: рост — 115 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы русые, глаза голубые. В день пропажи был одет в темно-синюю куртку с разноцветными рисунками, черные брюки, серые сапоги, сине-желтую полосатую шапку.
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Ранее в Октябрьском районе Новосибирска пропал