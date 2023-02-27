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«Играл с собакой возле школы»: восьмилетний мальчик пропал в Новосибирской области

По словам волонтеров, ранее ребенок не терялся

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Последний раз мальчика видели сегодня утром

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В Новосибирской области в поселке Ордынском пропал 8-летний Владислав Шапаренко. Как сообщили волонтеры, утром 27 февраля мальчик ушел в школу и пропал.

— Утром видели возле школы, играл с собакой, но в саму школу не зашел. Педагог позвонил родителям, что мальчик на уроках не появился. Ранее не пропадал, — рассказали НГС в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Приметы Владислава: рост — 115 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы русые, глаза голубые. В день пропажи был одет в темно-синюю куртку с разноцветными рисунками, черные брюки, серые сапоги, сине-желтую полосатую шапку.

Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам: 112 или 8 800 700–54–52.

Ранее в Октябрьском районе Новосибирска пропал 18-летний юноша. По словам волонтеров, молодой человек исчез 5 февраля.

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