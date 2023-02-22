Спустился в коллектор, чтобы выпить алкоголь: подробности смерти 26-летнего новосибирца

Как ранее сообщили журналисту НГС в пресс-службе СГК, 17 февраля сотрудники проверяли эту теплотрассу, чтобы найти утечки сетевой воды. Тогда в камере посторонних не было, а крышки люков были закрыты на болты. Сегодня люк пообещали закрыть, а также проверить люки поблизости, чтобы те не были открыты.