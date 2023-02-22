Спустился в коллектор, чтобы выпить алкоголь: подробности смерти 26-летнего новосибирца

Новосибирские следователи предварительно установили, что погибший
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области, тело
Сейчас следственный отдел по Дзержинскому району проводит проверку. Уже осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинские экспертизы, устанавливают все обстоятельства произошедшего.
— В ходе проведения доследственной проверки будет дана оценка действиям должностных лиц ответственных за содержание и обслуживание городских тепловых сетей, — отметили в пресс-службе СК России.
После трагедии прокуратура Новосибирской области проверит соблюдение ООО «Сибирская генерирующая компания» законодательства в сфере ЖКХ при обслуживании системы теплоснабжения в ходе подготовки и прохождения отопительного сезона.
Как ранее сообщили журналисту НГС в пресс-службе СГК,