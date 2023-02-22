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Спустился в коллектор, чтобы выпить алкоголь: подробности смерти 26-летнего новосибирца

Следственный комитет начал проверку

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В СГК сообщили, что теплосеть проверяли до трагедии

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Новосибирские следователи предварительно установили, что погибший 26-летний Артем Щепин сам спустился в коллектор, чтобы там выпить алкоголь в Дзержинском районе. По словам знакомой погибшего, молодой человек сварился в кипятке.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области, тело 26-летнего Артема нашли в тепловой камере 19 февраля. По предварительным данным, он сам спустился в коллектор для употребления спиртных напитков.

Сейчас следственный отдел по Дзержинскому району проводит проверку. Уже осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинские экспертизы, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

— В ходе проведения доследственной проверки будет дана оценка действиям должностных лиц ответственных за содержание и обслуживание городских тепловых сетей, — отметили в пресс-службе СК России.

После трагедии прокуратура Новосибирской области проверит соблюдение ООО «Сибирская генерирующая компания» законодательства в сфере ЖКХ при обслуживании системы теплоснабжения в ходе подготовки и прохождения отопительного сезона.

Как ранее сообщили журналисту НГС в пресс-службе СГК, 17 февраля сотрудники проверяли эту теплотрассу, чтобы найти утечки сетевой воды. Тогда в камере посторонних не было, а крышки люков были закрыты на болты. Сегодня люк пообещали закрыть, а также проверить люки поблизости, чтобы те не были открыты.

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